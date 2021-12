Legenden jubler: Bekræfter comeback

Det er ti måneder siden, at den amerikanske golfstjerne Tiger Woods var ude for et voldsomt biluheld, der næsten kostede karrieren.

Men nu står den tidligere verdensetter altså foran sit comeback, når han lægger vejen forbi PNC Championship i Florida i midten af december.

Det siger amerikaneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Selv om det har været et langt og udfordrende år, så er jeg meget begejstret for at slutte det ved at konkurrere i turneringen, lyder det på Twitter.

Woods pådrog sig flere brud i det højre ben, efter at han kørte af vejen i en forstad til Los Angeles, hvorefter bilen rullede rundt flere gange.

Ifølge politiet kørte den 15-foldige majorvinder dobbelt så hurtigt, som det var tilladt på strækningen.

I sidste uge kunne amerikaneren løfte sløret for, at en amputation af hans ben en overgang have været på tale i kølvandet på ulykken. Set i det lys sker hans comeback før ventet, skriver AFP.

Han har allerede accepteret den barske sandhed, at han ikke kan spille på fuld tid på PGA Tour lige nu. I forbindelse med et nyligt interview gav han da heller ikke et klart svar på, hvornår han forventer at være tilbage.

En retur til toppen af golfsporten kunne godt ligge et stykke ude i fremtiden, lød det.

- At spille Tour-golf og være klar til at forsøge at spille op mod de bedste spillere på de sværeste baner, det er et helt andet niveau (end PNC Championship, red.).

PNC Championship er en opvisningsturnering, hvor tidligere majorvindere får lov til at vælge en person, de kender, og som de vil konkurrere mod de øvrige deltagere med.

Tiger Woods kommer til at spille sammen med sin søn Charlie Woods.

- Jeg skal spille som far, og jeg kunne ikke være mere stolt, skriver han på det sociale medie.

Golfstjernen har i karrieren vundet 82 titler på PGA Tour og er på en delt førsteplads over spillere med fleste sejre.