Legendens store comeback: - Vidste ikke, om det nogensinde ville ske igen

Det var som en tur tilbage i en tidsmaskine, da Tiger Woods lørdag leverede sin bedste runde i British Open siden 2006.

Dengang gik golflegenden på andendagen i 65 slag, men lørdag var han tilbage og viste storform, da han præsterede en tredje runde i 66 slag, efter at han gik i par både torsdag og fredag i majorturneringen.

Seks birdies og en bogey lød facit, da 42-årige Tiger Woods var færdig lørdag. Dermed kunne han konstatere, at han havde spillet sig ind på en delt sjetteplads i samlet fem slag under banens par på 71 slag.

- Det var godt. Jeg spillede godt i dag. Det gjorde jeg virkelig. Jeg lavede mange gode slag.

- Det vil være bedre, hvis det var søndag, men jeg er der. Jeg har en chance her, hvilket er fantastisk.

- Jeg vidste ikke, om det nogensinde ville ske igen, men her er jeg pludselig med en chance i en majorturnering. Det bliver sjovt, siger Tiger Woods ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Når det går løs søndag med sidste runde i jagten på titlen, er Tiger Woods dermed fire slag efter de tre førende amerikanere.

Både Kevin Kisner, Xander Schauffele og vinderen af turneringen i fjor, Jordan Spieth, er alle samlet ni slag under par, og der er generelt udsigt til et drama på Carnoustie-banen.

Woods ligger sammen med seks andre spillere - herunder nordirske Rory McIlroy - fire slag efter de tre førende.

Over dem ligger Francesco Molinari tre slag efter, da han lørdag gik i seks slag under banens par. Kevin Chappell fra USA er to slag efter de førende spillere.

Danske Thorbjørn Olesen er et stykke efter de bedste, men årets vinder af Italian Open kan fra en en aktuel 20. plads på Carnoustie-banen stadig tillade sig at drømme om en placering i top 10.

Artiklen fortsætter under billedet ...

For tredje dag i træk gik han turen rundt i 70 slag, hvilket er et under banens par. Men det er ikke nok til at stille den succesfulde dansker tilfreds, og han var skuffet over sin egen indsats.

- Betingelserne var rigtig gode i dag uden vind, og greenene var bløde, så det var muligt at skyde en lav score i dag. Jeg kom halvskidt fra start, og jeg har ikke haft tur i at putte i de her tre dage faktisk, fortæller Olesen ifølge TV2 Sport.

- Når jeg kom i problemer, kunne jeg ikke rigtig redde det, og når jeg gav mig selv chancerne, var jeg ikke god nok til at udnytte det, siger Olesen.

Det har Tiger Woods til gengæld gjort, når mulighederne har budt sig. Og amerikaneren er derfor stadig med i spillet om at vinde turneringen, som han har gjort det tre gange tidligere i karrieren.

Det skete første gang i 2000, og siden vandt Woods både i 2005 og 2006.

Han har i alt vundet 14 majortitler fra 1997 og frem til 2008, hvor golfikonet vandt den seneste i US Open.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: AP

Dermed går den amerikanske legende nd til finalerunden søndag på jagt efter sin første majortitel i ti år efter en lang periode med personlige og professionelle nedture.

I maj i fjor blev Tiger Woods arresteret, da han var faldet i søvn bag rattet i sin bil, efter at han havde indtaget medicin.

Omfattende utroskab har også klæbet til fortællingen om golfstjernens nedtur, siden hans karriere var på toppen. Ydermere har han været plaget af tilbagevendende rygproblemer og har gennemgået fire operationer.

Inden årets første majorturnering, som var US Masters i april, satte Woods også ord på sin tilbagekomst efter rygsmerterne.

- Det har været en hård vej. Jeg har talt lidt om det - smerterne ved bare at sidde - og de gange, hvor jeg faldt, fordi mine ben ikke fungerede, eller hvor jeg måtte ligge ned på gulvet i lange perioder.

- Det var nogle virkelig mørke tider, sagde Tiger Woods dengang.

