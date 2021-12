Lettet over frifindelse: Brød i tårer

Ifølge Sky News brød tårerne ud hos den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen, da han onsdag ved retten i London blev frifundet i den sag, der har hængt over hovedet på ham siden juli 2019.

Den femdobbelte European Tour-triumfator og Ryder Cup-vinder fra 2018 stod tiltalt for tre forhold efter en flyvetur fra Nashville til London efter en turnering.

Han nægtede sig skyldig i alle forholdene, der drejede sig om 'sexual assault on a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating', som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Og onsdag gav retten ham medhold, men Olesen skammer sig stadig over sin opførsel på flyet.

- Jeg ønsker at undskylde af hele mit hjerte til alle, som var om bord på flyet, lyder det i en erklæring fra danskeren efter frifindelsen ifølge AFP.

For selv om retten fandt det bevist, at det var stærke sovepiller, som var skyld i golfspillerens aparte adfærd, så skammer han sig.

- Jeg husker intet, fra efter flyet lettede, men jeg er flov og skamfuld over min opførsel, som er blevet kortlagt under retssagen.

Ifølge anklagerne havde danskeren undervejs både kysset en kvinde på hånden, befamlet en kvinde på brystet, skubbet en fra kabinepersonalet og tisset på en anden passagers sæde. Derudover var han ude af stand til at betjene toiletdøren.

Olesen har forklaret, at han drak to øl, to glas rødvin og en drink med vodka samt tog nogle sovepiller inden flyveturen, hvor han fik et glas champagne efter at have taget plads i sit sæde.

Sagen har hængt over ham i næsten to et halvt år, og den har tæret hårdt på ham, fortæller han.

- Jeg har betalt en meget høj pris for min fejl. Sagen har haft en ødelæggende effekt på mig personligt, på min familie og på min karriere, tilføjer han.

- Jeg vil gerne takke alle, som har støttet mig gennem de seneste to år og European Tour for at ophæve min suspendering i 2020. Jeg har lært af min fejl, og jeg vil sørge for aldrig at bringe mig selv i en lignende situation.