Leverer sandt mirakel: Trodser vanvittigt million-odds

En australsk golfspiller har trodset odds på mere end 60 millioner til én ved at lave to hole-in-ones på en enkelt runde.

Det rapporterer lokale medier i Melbourne torsdag.

Jim Grant, som den heldige amatørspiller hedder, så ikke sit første lykketræf på 11. hul på Green Acres Golf Club, fordi han talte med sine medspillere.

- Jeg ramte et vidunderligt slag med et 8-jern. Jeg vendte mig om for at sige til gutterne "jeg tror, den kommer tæt på", og de hoppede alle op og ned, siger han til tv-stationen ABC.

- Derfor gik jeg glip af, at den gik i.

Men seks huller senere var heldet igen med ham.

På det 17. hul - et 180 meter langt par tre-hul med en bunker til venstre foran greenen, slog han bolden ud med et 5-jern.

- Vi hoppede og hujede en smule. Det var ret utroligt, siger Jim Grant om sit andet drømmeslag.

Oddsene for, at en amatørspiller laver en hole-in-one, er omkring 12.500 til én ifølge forsikringsselskaber.

Og oddsene for to hole-in-ones på samme runde er næsten 67 millioner til én. Matematikere kan være uenige om det præcise tal, fordi forskelligheder mellem baner kan spille ind.

Se også: Smed tøjet og vandt alt - nu stopper superstjernen

Se også: Ordentlig nedtur af dansk stjerne kort efter triumf

Se også: Mistede synet under Ryder Cup: Jeg kunne have været død

Se også: Amerikansk drama efter nederlag: Verdensstjerner røg i totterne på hinanden

Se også: Efter kæmpe triumf: Dansk kaptajn har truffet den dummeste beslutning