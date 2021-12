Marcus Helligkilde vinder Den Gyldne Golfbold

Den 25-årige danske golfspiller Marcus Helligkilde har vundet prisen som årets danske golfspiller, Den Gyldne Golfbold, for sine præstationer på Challenge Touren.

Det skete mandag i Idrættens Hus.

Ikke alene vandt han Challenge Touren, han overhalede også alle sine landsmænd på verdensranglisten - også dem der spiller på den højere rangerende European Tour.

Den unge golfspiller ligger nummer 82 på verdensranglisten.

I løbet af sæsonen vandt han tre sejre og fik tre andenpladser. Præstationerne på Challenge Touren sikrede Marcus Helligkilde automatisk oprykning til European Tour.

- Det har været en fornøjelse at følge dig de seneste par år. Da coronaen sidste år lå tungt over Danmark, lykkedes det at afholde Danish PGA Championship i Himmerland. En turnering, der havde deltagelse af næsten alle de bedste danske proer.

- Du satte dem til vægs og vandt og gav alle os andre et solidt fingerpeg om, at her var der en spiller på vej, som kunne noget ekstraordinært. Og det har du i sandhed bevist for os igen i år, siger Michael Lermark, der formand for Sportsjournalisternes Golfklub, som hvert år udpeget vinderen af prisen.

Med til prisen hører en pengepræmie på 20.000 kroner, som den unge golfspiller donerede til sin barndom klub Smørum Golfklub.

Den Gyldne Golfbold er den største hæder i dansk golf, men i år kan den betragtes som en særlig cadeau. Danske topspillere har nemlig hentet resultater på stribe i det, der måske har været det bedste år nogensinde i dansk golf.

Sådan skriver Dansk Golfunion om prisen og præstationen af Marcus Helligkilde.

Marcus Helligkilde vandt i august turneringen Vierumäki Finnish Challenge. I oktober vandt han Swiss Challenge. Inden finalen på Mallorca i november lå han sammenlagt nummer tre på Challenge Touren. Helligkilde vandt dog også finalen og dermed hele Challenge Touren.