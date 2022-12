Mest vindende nogensinde: Nu er hun død

Det er nok de færreste danskere, der ved det, men den mest vindende golfspiller nogensinde er kvinde og hedder Kathy Whitworth.

Juleaften døde hun 83 år gammel, men rekorden kan ingen tage fra hende. Ikke lige foreløbig i hvertfald.

88 professionelle sejre blev det til, så selv ikke Sam Snead og Tiger Woods, der deler mændenes rekord på 82 sejre, kan måle sig med texaneren.

Det er hendes partner Bettye Odle, der har bekræftet dødsfaldet uden at komme nærmere ind på årsagen.

- Kathy forlod denne verden, på samme måde som hun levede sit liv. Elskende, grinende og i gang med at skabe minder, lyder det.

Trods de mange sejre lykkedes det aldrig at vinde den største af dem alle, U.S Women's Open.

Ud over de mange trofæer blev Kathy Whitworth også den første kvinde til at skrabe mere end en million dollars ind i præmiepenge, men hun har efter karrieren fortalt, at hun med glæde havde byttet den milepæl for en sejr i U.S Women's Open.

Hun blev nummer to i 1971 og måtte derfor 'nøjes' med karrierens seks majors.

Kathy Whitworth i maj 2018. Foto: Darren Carroll/Ritzau Scanpix

Hendes sidste sejr kom i 1985 i United Virginia Bank Classic - tre år efter hun blev indlemmet i hall of fame - og 23 år efter hendes første sejr.

Kathy Whitworth får også flotte ord med på vejen fra Mollie Marcoux Samaan, der er kommisær i kvindernes professionelle golfforbund LPGA.

- Kathy var en mester i ordets sandeste betydning, både på og uden for banen, siger hun blandt andet i et længere mindeindlæg, som kan læses på forbundets hjemmeside.