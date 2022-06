Mickelson afviser at droppe PGA Tour før LIV Golf-start

Phil Mickelson har ikke tænkt sig at melde sig ud af PGA Touren, selv om den amerikanske golfspiller har valgt at deltage i LIV Golf-serien, der er støttet af saudiarabiske penge.

Det siger Phil Mickelson på et pressemøde onsdag.

Den seksdobbelte majorvinder forklarer, at han ikke vil følge Dustin Johnsons eksempel. Dustin Johnson, der også er en del af LIV Golf, valgte tirsdag at droppe PGA Touren.

Det betyder, at Dustin Johnson ikke kan stille op i Ryder Cup - en prestigefyldt golfturnering mellem USA og Europa.

En eventuel deltagelse i Ryder Cup er dog ikke Phil Mickelsons primære årsag til at ville bevare sin status som medlem af PGA Touren.

- Ligesom PGA Touren har Ryder Cup givet mig så mange specielle minder, relationer og venskaber.

- Jeg håber at være en del af Ryder Cup i fremtiden, men det er ikke årsagen til, at jeg bevarer mit medlemskab. Jeg har fortjent det, siger 51-årige Mickelson.

Også amerikaneren Kevin Na, der er tilmeldt LIV Golf, har meldt sig ud af PGA Touren.

Phil Mickelson forsvarer sin beslutning om at deltage i LIV Golf og understreger, at han er klar over Saudi-Arabiens dårlige omdømme.

- Jeg står ikke bag nogen brud på menneskerettighederne. Jeg kan ikke være tydeligere end det, siger Phil Mickelson.

LIV Golf-serien er et nyt tiltag, som har mødt stor skepsis for sine tætte bånd til Saudi-Arabien, hvis syn på menneskerettigheder ofte kritiseres i Vesten.

Serien er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af det saudiarabiske styre.

Det har fået kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing. Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse.