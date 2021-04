Millioner af japanere fejrer stjernens majortriumf

Jublen er brudt ud i Japan, efter at den 29-årige golfspiller Hideki Matsuyama søndag vandt majorturneringen US Masters.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Millioner af japanere havde sat deres vækkeur til meget tidligt om morgenen mandag lokal tid i håbet om at se deres golfikon blive den første mandlige japanske vinder af en golfmajor.

Japaner tager historisk sejr ved US Masters

Og de blev ikke skuffede, da Matsuyama sikrede sig den ikoniske grønne jakke på Augusta National Golf Club i den amerikanske delstat Georgia.

Tårer i øjnene

Flere nyhedsværter og kommentatorer fra Tokyo Broadcasting System, der har sendt direkte fra turneringen hele weekenden, kæmpede med at holde tårerne tilbage, da det historiske øjeblik var en realitet.

- Hele Japan er i et jublende humør, konstaterede en nyhedsvært på skærmen med tårer i øjnene, da Matsuyama sænkede det vindende putt, skriver dpa.

Japanske tv-stationer har hele mandag annonceret sejren som breaking news, mens flere aviser har udgivet særudgaver, hvor spaltepladserne kun er dedikeret til US Masters.

Det vides ikke præcist, hvor mange japanere der så med natten til mandag. Men øriget er ifølge The Telegraph en af verdens mest golfglade nationer.

Japan med sine 126 millioner indbyggere har ifølge avisen næstflest golfbaner på verdensplan og har én bane for hver 57.000 indbyggere.

Hideki Matsuyama er da også vant til at blive fulgt af en hær af japanske journalister, uanset hvor i verden han spiller, hvilket kun var anderledes ved US Masters på grund af coronarestriktioner.

Tiger: Vil påvirke hele golfverdenen

Japans premierminister, Yoshihide Suga, kalder mandag golfspillerens sejr for 'fantastisk' ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at sejren fylder japanerne med stolthed og mod i en svær coronatid.

Hideki Matsuyamas triumf har også vakt genklang uden for Japans grænser.

På Twitter skriver golflegenden Tiger Woods fra sin sygeseng, hvor han kommer sig efter en trafikulykke i februar, at 'den historiske US Masters-sejr vil komme til at påvirke hele golfverdenen'.

Den 29-årige japaner siger selv efter sejren ifølge Reuters, at han ikke kan vente med at komme hjem og dele triumfen med sine landsmænd.

- Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det kommer til at blive. Men sikke en glæde og ære det bliver for mig at tage den grønne jakke med tilbage til Japan, siger han.