Muskuløs golfspiller vil inspirere andre

Golfspilleren Bryson DeChambeau håber, at hans sejr i US Open i golf kan inspirere andre til nytænkning.

Det siger han, efter at hans første majortitel kom i hus søndag, hvor han med et forspring på hele seks slag til den næstbedste, stortalentet Matthew Wolff, var ganske suveræn.

DeChambeaus muskuløse spil, lange drives og videnskabelige tilgang har påkaldt sig stor opmærksomhed, og netop den del af spillet fik en afgørende betydning, mener DeChambeau.

- Jeg håber, at det her inspirerer folk til at sige: Hey, måske er der en anden måde at gøre det på, siger han.

- Ikke alle skal gøre det på min måde. Men jeg siger bare generelt, at der er mange måder at gøre tingene på.

DeChambeau har en universitetsgrad i fysik og vakte i begyndelsen af sin karriere opsigt ved kun at spille med én køllelængde.

Hans seneste eksperiment er måske hans mest ambitiøse hidtil.

Således har han foretaget en stor fysisk transformation, hvor han i løbet af PGA Tourens coronapause har taget omkring 14 kilo på med kalorierig kost og masser af styrketræning.

Det har givet ham en fordel, mener han.

- Jeg blev lige pludselig en hel del stærkere, trænede hver dag, og ud af det blå - ikke på grund af køller, men på grund af mig selv - kunne jeg slå op til 20-25 yards længere (op til knap 23 meter, red.), siger DeChambeau.