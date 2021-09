Næsten umuligt: Aldrig gjort før

Europa viste for første gang tegn på liv ved dette års Ryder Cup, da holdet spillede lige op med USA i de fire fourballkampe lørdag eftermiddag lokal tid.

Men det ændrer ikke ved, at amerikanerne tager en dominerende føring på 11-5 med til den sidste dag af golfturneringen søndag.

Verdens nummer to, Dustin Johnson, sikrede sig i eftermiddagens kampe sin fjerde sejr ud af fire mulige, da han sammen med makkeren Collin Morikawa besejrede europæerne Ian Poulter og Rory McIlroy.

Scottie Scheffler og Bryson DeChambeau sikrede USA endnu et point, da de fik vendt et truende nederlag til sejr over Tommy Fleetwood og Viktor Hovland på de sidste af de 18 huller på banen Whistling Straits.

Den spanske verdensetter, Jon Rahm, har været et af de få lyspunkter for Europa indtil videre.

Lørdag morgen vandt han og landsmanden Sergio García europæernes eneste dyst i foursomes, og i eftermiddagens fourball snuppede duoen så endnu et point til Europa med sejr over Brooks Koepka og Jordan Spieth.

Tommy Fleetwood og resten af det europæiske hold har alle odds imod sig før Ryder Cups sidste dag søndag. Foto: Mike Segar/Reuters

Og da Shane Lowry og Tyrrell Hatton også vandt deres dyst mod amerikanerne Tony Finau og Harris English, så kunne både USA og Europa forlade banen lørdag eftermiddag med to point hver.

De delte point er Europas bedste resultat ved Ryder Cup indtil videre, da USA ellers har domineret totalt.

Der venter dog stadig europæerne en næsten umulig opgave før søndagens 12 singlekampe, hvis de skal forsvare den titel, holdet vandt i Frankrig for fire år siden.

Det er således aldrig lykkedes hverken USA eller Europa at komme tilbage og vinde turneringen efter at have været bagud med mere end fire point før sidstedagen.

Der dystes om 28 point i Ryder Cup, hvor der i alle formater spilles hulspil. USA skal op på 14,5 for at vinde, mens Europa som forsvarende mester kan nøjes med 14 og uafgjort for at beholde pokalen.

For at nå det skal Europa tage ni ud af de 12 point, der skal spilles om i søndagens singlekampe.

Banen Whistling Straits ligger i den amerikanske delstat Wisconsin.