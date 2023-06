Nanna Koerstz Madsen åbner flot i LPGA Classic i USA

Nanna Koerstz Madsen fik fredag en glimrende start på golfturneringen LPGA Classic i Galloway i den amerikanske delstat New Jersey.

Danskeren lavede to bogeys på sin første runde, men fire birdies og en flot eagle mere end rettede op på scoren.

Fire slag under par betyder, at Madsen er på en delt 9.-plads i turneringen, der har en samlet præmiesum svarende til godt 12 millioner kroner.

Også Emily Pedersen er med i LPGA Classic. Hun havde en knap så prangende åbningsrunde, men ligger dog med i den bedste halvdel på en delt 53.-plads efter en stabil runde med to birdies og en bogey.

Med de danske kvinder er fint kørende i USA, gik det fredag mindre godt for Nicolai Højgaard i PGA-turneringen Canadian Open.

Med en runde i et slag over banens par og en samlet score på tre slag over par var den unge dansker et pænt stykke fra at klare cuttet.