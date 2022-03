Nanna Koerstz Madsen erkender nerver på vej mod triumf

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen erkender, at hun kæmpede med sine egne nerver, da hun søndag hjemførte sin største triumf i karrieren.

Før hun kunne fejre sejren i Honda LPGA Thailand efter omspil, var hun tæt på at sætte en stor føring over styr - blandt andet da hun på sidste ordinære hul satte to slag til i forhold til sin nærmeste konkurrent og dermed havde sat fire slag til på fire huller.

Hun havnede i omspil efter et alt for langt slag, som endte på en altan i klubhuset og blev efterfulgt af et sløjt indspil og et sløjt putt på 18. hul.

- Det hele blev lidt bumlet på 18. hul i den ordinære runde. Det var ikke særlig sjovt, men nu har jeg det fantastisk, siger Nanna Koerstz Madsen efter sejren ifølge AFP.

Efter at have fået bugt med nerverne i omspillet og vundet turneringen med en eagle på selv samme hul kan hun nu prale af at være den første dansker nogensinde, der har vundet en turnering på den prestigefyldte LPGA Tour.

- Det var virkelig sjovt at prøve, og jeg prøver virkelig at nyde øjeblikket. Det er fedt at kunne stå her med trofæet nu, siger den 27-årige dansker.

- Jeg har fået mere selvtillid end tidligere. Jeg tror på, at jeg kan vinde derude, tilføjer hun.

Hun kan også glæde sig over, at der ryger 240.000 dollar, cirka 1,625 millioner kroner, hendes vej efter sejren.

I et interview med Viasat Golf fortæller hun, at hun rejser hjem fra Thailand søndag aften, men at hun regner med, at der er tid til at fejre sejren med en drink inden.