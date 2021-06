Nanna Koerstz Madsen glider ud af top-ti i majorturnering

Efter de to første runder af majorturneringen PGA Championship står det klart, at Nanna Koerstz Madsen er den eneste danske deltager i weekendens to afsluttende runder.

Nanna Koerstz Madsen lå efter torsdagens indledende runde på en delt 10.-plads, men er efter fredagens 18 huller faldet ned på en delt 19.-plads efter en ujævn runde med seks birdies og fem bogeys.

Samlet er hun tre under par og har otte slag op til den førende spiller, Nelly Korda fra USA, som fører i 11 slag under par.

Korda brugte bare 63 slag på dagens runde, hvor hun lavede ti birdies og en enkelt bogey.

Nelly Korda, der er datter af den tidligere tjekkiske tennisstjerne Petr Korda, vandt i sidste uge sin femte LPGA-titel med en sejr i Meijer Classic.

De to andre danskere i feltet, Emily Kristine Pedersen og Nicole Broch Larsen, klarede ikke cuttet til weekendens runder.

Majors bliver generelt anset for at være de mest prestigefyldte turneringer inden for golfverdenen og er ofte også dem med flest præmiepenge på spil.

Ved PGA Championship er der samlet 4,3 millioner dollar (26,8 millioner kroner) i præmiepuljen. Heraf tilfalder 675.000 dollar (4,2 millioner kroner) vinderen.