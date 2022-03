Nanna Koerstz Madsen øger sin føring i LPGA-turnering

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen ligger til et nyt topresultat, efter at hun i midten af marts som den første dansker vandt en turnering på LPGA Tour, der anses for verdens bedste.

Sejren, der fandt sted i en turnering i Thailand, har tilsyneladende givet den 27-årige Koerstz Madsen et ordentlig skud selvtillid.

Lørdag gik hun tredje runde af LPGA-turneringen JTBC Classic i Californien i tre slag under par.

Samlet er danskeren 14 slag under par inden søndagens afgørende runde. Nummer to er Na Rin An fra Sydkorea i 11 slag under par.

Dermed har Nanna Koerstz Madsen øget sit forspring fra to slag inden lørdagens runde til tre slag. Det til trods for, at hun lørdag lavede sin første dobbeltbogey i turneringen, da hun på banens 8. hul brugte syv slag.

En enkelt bogey blev det også til, men derudover lavede hun seks birdies til en score på 69 slag. Torsdag og fredag brugte danskeren henholdsvis 66 og 67.

Ifølge LPGA's hjemmeside lyder det ofte fra spillere, at den første turneringssejr hjælper dem med at slappe af og stole på egen formåen.

Og det lader til også at gælde for Nanna Koerstz Madsen.

- Jeg har selvtillid ude på banen efter sejren for to uger siden. At have en sejr ændrer dig bare en smule, tror jeg. Især når den er så nylig. Det har helt sikkert fjernet noget af presset, sagde hun efter fredagens runde.

Skulle det ende med en ny triumf i Californien, udløser det en vindercheck på godt 1,5 millioner kroner. Nummer to får knap 950.000 kroner.

Derimod ser feltets anden dansker, Emily Kristine Pedersen, ikke ud til at få et særligt stort økonomisk udbytte ud af turneringen. Hun er på en delt 49.-plads i tre slag under par.