Nedtur på sidstedagen

Emily Kristine Pedersen sluttede søndag som delt nummer 19 i majorturneringen Evian Championship i Frankrig.

Den OL-aktuelle golfspiller leverede søndag sin mindst gode runde i turneringen, da hun brugte 72 slag, hvilket er ét slag over banens par.

Tre tidlige bogeys var for meget at rette op på for 25-årige Pedersen, der startede dagen som nummer 11 og altså faldt lidt tilbage med en samlet score på 7 slag under par.

Sydkoreanske Jeongeun Lee førte turneringen med fem slag ned til nærmeste forfølger før sidstedagen, men gik en runde i par, og forspringet smuldrede langsomt.

Australske Minjee Lee endte med at hente syv slag ind på Jeongeun Lee i løbet af søndagen og besejrede sydkoreaneren efter omspil.

Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen var også med i turneringen, men de klarede ikke cuttet og var dermed ikke på banen i løbet af weekenden.

Nanna Koerstz Madsen skal ligesom Emily Kristine Pedersen til OL, hvor golfturneringen begynder 4. august og slutter med fjerde og sidste runde 7. august.