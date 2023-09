Ni birdies sikrer dansk golfspiller topplacering i Holland

Dagens bedste runde. Hverken mere eller mindre.

Nicole Broch Estrup satte et effektfuldt punktum for sin deltagelse i Ladies European Tour-turneringen Big Green Egg Open i Holland.

Ikke mindre end ni birdies lavede Estrup på sidstedagen, hvor to bogeys trak en smule i den anden retning og gav et facit på syv slag under par. Det kunne ingen af konkurrenterne matche.

Runden i 65 slag betød, at danskeren, der startede dagen som nummer 14, strøg helt frem på en delt andenplads i den samlede stilling. Hun sluttede et slag efter vinderen, Trichat Cheenglab, fra Thailand.

I det hele taget havde Nicole Broch Estrup en fin weekend. Lørdagens runde blev nemlig overstået i 67 slag, og det var kun den sløje fredagsrunde i et slag over par, der forhindrede den 30-årige dansker i at få champagne.

Nicole Broch Estrup er noteret for en enkelt turneringssejr på Ladies European Tour i sin karriere. I 2015 strøg hun helt til tops i Helsingborg Open.