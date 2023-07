Nicolai Højgaard hænger på i toppen af majorturnering

Den danske golfspiller Nicolai Højgaard holder sig til omkring toppen ved årets fjerde og sidste majorturnering, The Open.

Han gik anden runde ved Royal Liverpool Golf Club i England i ét slag under par, hvilket også er hans score efter de to første runder. Det rækker til en delt 11.-plads.

Højgaards bedste majorresultat i karrieren er fra PGA Championship tidligere i år, hvor han delte 50.-pladsen.

Værre er det gået for Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus Højgaard, og Thorbjørn Olesen ved årets The Open.

De misser begge cuttet og er derfor færdige ved majorturneringen.

Rasmus Højgaard gik anden runde i par, men efter en mareridtsrunde torsdag slutter han i syv slag over par. Thorbjørn Olesen havde en skidt runde fredag i seks slag over par og slutter i otte slag over par.

For at komme med til tredje runde skulle de to danskere have spillet i højest tre slag over par.

Solidt i front af The Open er amerikaneren Ben Harman. Han er ti slag under par, hvilket er hele fem slag bedre end engelske Tommy Fleetwood på andenpladsen.

Harman var tidligt på banen fredag og efter fem huller havde han allerede leveret fire birdies. Det blev fulgt op med en eagle på sidste hul og en runde i seks slag under par.

Fredagens flotteste slag blev dog slået af australieren Travis Smyth, der på hul 17 lavede et hole-in-one.

Netop hul 17 dannede også ramme for en protest fra miljøaktivitsgruppen Just Stop Oil. Demonstranterne afbrød kortvarigt spillet med orange nødblus og pulver, inden vagter fik dem fjernet.

Det er langt fra første gang, at gruppen afbryder sportsbegivenheder i England. Det skete eksempelvis også under to Wimbledon-kampe i London tidligere i juli og ved VM i snooker i maj.