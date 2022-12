Nicolai Højgaard indleder lovende i Australien

En delt fjerdeplads blev det til for golfspilleren Nicolai Højgaard efter første runde i DP World Tour-turneringen Australian Open i Australien.

De første 18 huller blev gennemført i tre slag under banens par for Nicolai Højgaard.

Den 21-årige dansker leverede fire birdies og en enkelt bogey undervejs på torsdagens runde.

Australieren David Micheluzzi fører turneringen i syv slag under par efter en sublim runde med otte birdies og en bogey.

26-årige Micheluzzis blot 63 slag var en tangering af banerekorden, som deles med Geoff Ogilvy (2011) og Ryan Ruffels (2014).

Rasmus Højgaard, der tvillingbror til Nicolai Højgaard, fik en mindre god start med en runde i to slag over par.

Det efterlader Rasmus Højgaard helt nede som delt nummer 86, så i første omgang handler det om at klare cuttet til weekendens finalerunder.

De 156 spillere kæmper om en præmiepulje på 1,7 millioner dollar. Det svarer til lidt over 12 millioner danske kroner.

I sidste uge åbnede DP World Tour - tidligere kendt som European Tour - sæsonen i Australien, så det er anden uge i træk, at spillerne dyster down under.