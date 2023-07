Nicolai Højgaard laver sit næstbedste resultat på PGA Tour

Nicolai Højgaard sluttede af med en lunken fjerde og sidste runde, men fik alligevel sikret sig sit hidtil næstbedste resultat på PGA Tour.

Den 22-årige dansker leverede en sidste runde i et slag under banens par efter tre birdies og to bogeys ved Rocket Mortgage Classic i Detriot, og det gav ham en samlet score på 15 slag under par.

Det placerede ham på en delt 21.-plads, og det er kun anden gang, at Nicolai Højgaard slutter i top-25 i en PGA-turnering.

Første gang var i marts, hvor han sluttede som toer i Corales Puntacana Championship og var meget tæt på at skrive historie som den første danske vinder på PGA Tour.

Siden fik han flere invitationer og siden et midlertidigt medlemskab af PGA Tour, hvilket han i første omgang benyttede sig fint af med tre klarede cuts og respektable placeringer som nummer 28, 32 og 33 i april.

Efter en 50.-plads i majoren PGA Championship i maj missede han til gengæld cuttet i sine to seneste PGA-turneringer.

Derfor falder resultatet i Detroit på et rimeligt tørt sted i forhold til at sikre en fast plads på PGA Tour, få det helt store gennembrud og gøre sig aktuel til det europæiske hold til Ryder Cup i efteråret.

I alt har Nicolai Højgaard nu klaret cuttet i 7 af sine 15 PGA-turneringer, og det er altså to gange blevet til en plads i top-25.

I næste uge ser han ud til at tage en pause fra jagten på den amerikanske drøm. Højgaard er således ikke på startlisten til John Deere Classic.

I stedet står han sammen med blandt andre sin tvillingbror, Rasmus Højgaard, til at skulle spille den danske turnering Made in Himmerland, som er en del af DP World Tour.