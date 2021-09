Nicolai Højgaard skriver golfhistorie med sejr i Italien

Golfverdenens øjne stirrer med beundring på to danske tvillingebrødre fra Billund.

Søndag sent eftermiddag vandt 20-årige Nicolai Højgaard Italian Open og sin første turnering på European Tour.

Under enormt pres efter en sand gyser leverede han en afgørende birdie på 18. og sidste hul.

For bare en uge siden triumferede hans bror Rasmus Højgaard Omega European Masters i Schweiz.

Brødrene Molinari har begge vundet i Europa, og i USA har søstrene Korda gjort det samme.

Men det er et stykke unikt golfhistorie, at to brødre - endsige identiske tvillinger - vinder to uger i træk.

Nicolai Højgaard har spillet strålende hele ugen og skabte fundamentet for sejren med lave runder torsdag og lørdag. Foto: Luke Walker/Getty Images

Italian Open er en af Europa Tourens mellemstore turneringer med en samlet præmiesum på tre millioner euro. Førstepræmien udløser 485.330 euro, 3,6 millioner kroner, og nok så vigtigt adgangen til touren fremover.

I de seneste sæsoner er tvillingen Rasmus Højgaard løbet med det meste af opmærksomheden. Han blev som 18-årig den første spiller født i dette årtusinde til at vinde på European Tour. Som 19-årig blev han den næstyngste til at vinde to gange.

Og nu vandt han som 20-årig i sidste uge for tredje gang.

Har man fulgt brødrenes karriere, siden de var amatører, ville man vide, at det kun var et spørgsmål om tid, før det blev Nicolai Højgaards tur.

Brødrene har, siden de var unge, motiveret og presset hinanden til at blive bedre og bedre.

I sidste uge vandt Rasmus Højgaard, og broderen var blandt første gratulanter ved 18. green. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

I 2018 blev de sammen med John Axelsen amatør-verdensmestre. Individuelt vandt Rasmus Højgaard amatør-VM foran Nikolai Højgaard, som til gengæld blev europamester det år.

Året efter med kun en håndfuld turneringers erfaring fra invitationer til European Tour var Nicolai Højgaard lige ved at vinde KLM Open.

Han sluttede på imponerende vis et slag efter den spanske verdensstjerne Sergio Garcia.

Oprindeligt skulle Nicolai Højgaard have spillet Challenge Tour i denne sæson, men det er lykkes ham at komme ind i nok turneringer på European Tour til at satse fuld tid på den.

Satset gav fuld bonus med denne sejr.

Selve Italian Open kom han kun ind i med en invitation mandag eftermiddag.

Nicolai Højgaard førte det meste af dagen med et enkelt slag, og heldigvis for ham lykkedes det ikke for verdensstjernen Tommy Fleetwood at sætte et angreb ind.

Hvor mange har fejlet første gang, de havde chancen for at vinde, holdt den sindige jyde fast. Men det var ikke så problemfyldt, som hans ydre tydede på.

Lidt vakkelvornt var det mod slutningen, og bogeys på 14. og 15. hul betød, at han skulle lave birdie til sidst for at undgå omspil.

- Det var en hård dag, og jeg har været igennem hver en fucking følelse i mit hoved og krop. At slutte med en ind og i er, hvad jeg har arbejdet for og drømt om hele mit liv, sagde Nicolai Højgaard i sit sejrinterview.

Normalt er han ikke typen, som bander for åben skærm og viser sjældent følelser under runden. Begge brødre står rimeligt godt plantet på jorden, selv når vestenvinden tager fat.

Men nervøs, det var han.

- Jeg lavede dumme fejl på 14. og 15., og så begynder man at tænke på, hvad der sker nu.

- Jeg har været nervøs mange gange før, men intet som det her. Jeg kunne næsten ikke bevæge putteren, siger Nicolai Højgaard om det afgørende put.

- Jeg blev ret følelsesladet, da jeg holede det put og så over på min caddie, Rasmus, hans kæreste og min kæreste. Det har været en perfekt uge. Jeg fik invitationen mandag, kom herned tirsdag morgen og har spillet solidt hele ugen. At slutte det på denne måde ugen efter, at Rasmus vandt, er perfekt.