Nicolai Højgaard stråler med kanonrunde i Emiraterne

Otte birdies og en enkelt bogey blev fredag slutfacit for den 20-årige danske golfprofil Nicolai Højgaard efter en kanonrunde.

Det skete i turneringen Ras al Khaimah Championship på DP World Tour, hvor seks danskere klarede cuttet.

Højgaard ligger på andenpladsen med en samlet score på 12 slag under par efter to runder.

Skotten David Law havde med to eagles, fem birdies og en bogey også en yderst fornøjelig fredag, og han fører nu an med en samlet score på 14 slag under par.

Flere danskere blander sig lige under toppen af turneringen efter 36 af de i alt 72 huller.

Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus, og Joachim B. Hansen ligger på en delt 15.-plads i syv slag under par.

Niklas Nørgaard Møller og Jeff Winther har begge brugt seks slag færre end banens par og er lidt længere nede i feltet også sikkert videre til finaleweekenden.

Det samme er Søren Kjeldsen med tre slag under par.

Marcus Helligkilde, Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen misser til gengæld akkurat cuttet med samlede scorer på to slag under par, og det samme gør med Thomas Bjørn med en score på tre slag over par.

Turneringen fortsætter med finalerunderne lørdag og søndag.

Den samlede præmiesum er på to millioner dollar, hvilket svarer til godt 13 millioner kroner.