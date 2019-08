Nu skal dansk skandale-stjerne i retten

LONDON (Ekstra Bladet): Danske Thorbjørn Olesen har hældt en kæmpe klat ketchup ned ad golfsportens rene image og krøllet pressefolderne noget så eftertrykkeligt.

I eftermiddag skal den 29-årige golfspiller for retten i London-forstaden Uxbridge tiltalt for både seksuelt overgreb mod en kvinde og overfald i påvirket tilstand.

Retssagen kan få store konsekvenser for Thorbjørn Olesens karriere. Foto: Ritzau Scanpix

Hans berusede amokløb på flyet fra Nashville til London for tre uger siden har presset gentleman-sporten ud i ukendt farvand.

Både European Tour og den amerikanske PGA Tour har offentligt meddelt, at Thorbjørn Olesen indtil videre er suspenderet fra at spille, mens sagens udfald afventes.

Det gør det relevant at kalde Olesens flyvende brandert for sportens største skandale nogensinde.

For den slags snavs snakker man nemlig ikke om i den renskurede sport.

Da de amerikanske golfstjerner Brooks Koepka og Dustin Johnson måtte skilles ad efter et voldsomt skænderi i det europæiske omklædningsrum oven på Ryder Cup-nedturen for et år siden, blev affæren mødt med tavshed fra golfens to store organisationer.

Brooks Koepka er også en af golfens slemme drenge. Foto: Ritzau Scanpix.

Samme Dustin Johnson valgte i 2014 i en sky af rygter om en kokain-karantæne at holde en ’frivillig’ pause på et halvt år. Tavshed …? Det kan du tro.

Stilheden var også fremherskende, da Tiger Woods i Florida blev arresteret for to år siden for at køre i påvirket tilstand. Golffænomenet var på det tidspunkt inaktiv med køllerne grundet en skade.

Dustin Johnson er heller ikke en af de pæne drenge i klassen. Foto: Ritzau Scanpix.

Og da golfsportens bad boy, John Daly, for ti år siden fik seks måneders karantæne fra den amerikanske PGA Tour, var det spilleren selv, der bragte nyheden videre til offentligheden.

Ti års opsummering af sager, der ikke engang tilnærmelsesvis kan matche alvoren i det Ole Thestrup-agtige stunt, som Thorbjørn Olesen kastede sig ud i, da hans promille fortalte ham, at det oppe over skyerne var oplagt at rage på en kvinde og slå om sig.

Sandsynligvis er Thorbjørn Olesens sag ikke golfsportens vildeste gennem historien. Den er formentlig ikke engang tæt på.

Men det er umuligt at afgøre, fordi sporten beskytter sit image med en tavshed, som ville fremkalde respekt blandt cykelryttere og deres læger i dopingens storhedstid.

John Daly er på alle måder golfens største bad boy. Foto: Ritzau Scanpix.

Der er Thorbjørn Olesen landet i orkanens øje. Han var som vinder af Ryder Cup sidste efterår formentlig øjenvidne til det pinagtige sammenstød mellem Brooks Koepka og Dustin Johnson.

For de to amerikanere skete det hele bare i en kreds af golfspillere, hvor tavshedens lov, omerta, hersker.

Der var ingen blinkende lygter, hylende sirener eller politifolk, der stormede rundt i klubhuset på Le Golf National i Paris.

Det kunne dysses ned. Det kunne Thorbjørn Olesens pinagtige opførsel på flyet fra Nashville ikke.

For Thorbjørn Olesens videre karriere efterlader det et stort spørgsmålstegn om, hvad konsekvenserne bliver, hvis den 29-årige bliver kendt skyldig.

Sandsynligheden taler for en kortere karantæne fra turneringsgolf, men dertil kommer reaktionerne fra sponsorkredsen, der tæller Nike, BMW og Rolex.

Risikerer fængsel

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen risikerer at ryge bag tremmer, hvis han bliver kendt skyldig i de anklager, som er rejst mod ham.

I retssal nummer fire i Uxbridge Magistrates’ Court skal danskeren midt på eftermiddagen forholde sig til tre anklagepunkter, efter at hans opførsel løb helt af sporet i en brandert på en flytur for tre uger siden.

Retten i Uxbridge bekræfter over for Ekstra Bladet, at Thorbjørn Olesen er tiltalt for seksuelt overgreb på en kvinde, truende adfærd og fuldskab i et fly.

Episoden, der har ledt til anklagerne, udspillede sig på et fly på vej fra Nashville til London, hvor Olesen blev anholdt, da flyet landede.

Ifølge The Sun gik det seksuelle overgreb ud over en flypassager, der blev antastet, mens hun sov. Efterfølgende stillede danskeren sig op og tissede i mellemgangen.

’Det var en chokerende opførsel. Det var måske, hvad man kunne forvente på en billig afgang, men ikke på første klasse hos British Airways’, forklarede en unavngiven kilde, der var ombord på flyet, til The Sun.

Det er skærpende for alvoren i anklagerne, at det er sket i et fly. Både tiltalen for det seksuelle overgreb og truende adfærd kan straffes med alt fra bøde til seks måneders fængsel.

Thorbjørn Olesen har endnu ikke selv udtalt sig i sagen.

Danskerens advokat, Paul Morris fra BCL Solicitors, sendte tidligere i august en kortfattet skriftlig kommentar om sagen.

’Thorbjørn har samarbejdet fuldt ud med politiet i forbindelse med deres efterforskning. Men han kan desværre ikke udtale sig om sagen, før den er behandlet i det engelske retssystem’, lød det fra Paul Morris i en mail til Ritzau.

