Nu starter retssag mod dansk stjerne

Inden denne uges udgang kan den danske golfspiller Thorbjørn Olesen få sat et længe ventet punktum for den sag, der har hængt over hovedet på ham i næsten to et halvt år.

Mandag indledes retssagen, som drejer sig om en flyvetur i juli 2019, mod Olesen efter et langstrakt forløb, som også coronapandemien fik forlænget.

Retssagen er berammet til fem dage startende fra mandag. Den nu 31-årige golfspiller har ved flere høringer nægtet sig skyldig i de tre forhold, han er tiltalt for. Nu skal retten afgøre skyldsspørgsmålet.

De tre forhold er 'sexual assault on a female', hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, 'assault by beating ', som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Ved en høring i september 2019 kom det frem via danskerens repræsentanter, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men tiltalepunkterne kunne han ikke erklære sig skyldig i.

Sagen begyndte at rulle, efter at Olesen 29. juli 2019 blev anholdt i lufthavnen Heathrow i London efter en flyvetur fra Nashville til London på grund af anklager om upassende opførsel.

Det førte siden til tiltalen for de tre nævnte forhold.

Oprindeligt var Olesens sag sat til at begynde 11. maj i år, men på grund af coronavirus blev den i første omgang skubbet på ubestemt tid.

Den danske golfstjerne har ikke kommenteret episoden i pressen, men forud for turneringen Made in Himmerland på hjemmebane i maj i år lod han forstå, at den langstrakte sag forhindrede ham i at nå sit topniveau på golfbanen.

- Lige nu er der for mange ting, der ikke er afklaret, og som jeg ikke kan styre selv. Så jeg går bare og prøver at hygge mig lidt med golfen, lød det fra Olesen.

Kort efter historien om flyveturen kom frem, blev Thorbjørn Olesen suspenderet af European Tour. PGA Tour fulgte trop, og derfor var danskeren udelukket fra at deltage i turneringer.

Men da sagen blev udskudt, og der var lange udsigter til afklaring, blev suspenderingen ophævet i juli 2020. Dog med det forbehold, at suspenderingen kunne træde i kraft igen, når der faldt dom i sagen.

I september 2018 oplevede Thorbjørn Olesen et af karrierens største højdepunkter, da han som en del af det europæiske hold var med til at vinde den prestigefyldte golfturnering Ryder Cup over USA.

Danskeren, der har været professionel siden 2008, har vundet fem turneringer på European Tour, men han har ikke vundet noget, siden sagen begyndte at rulle.