Nu vil hun stå frem

I januar dukker en ny dokumentar op om Tiger Woods. Her vil en af elskerinderne stå frem

Golf-fænomenet Tiger Woods har nået de største højder og de dybeste dale.

I januar kommer HBO med en ny dokumentar, hvor der vil blive delt private detaljer fra superstjernens liv.

En af dem, der medvirker, er Rachel Uchitel, som er en af de mange elskerinder, som Woods havde i perioden omkring 2009, hvor hans utroskabsskandale ødelagde størstedelen af det, han havde fået opbygget.

Det er sensationelt, at Tiger Woods kravlede ud af hullet, han havde skabt. Foto: Mike Ehrmann/Ritzau Scanpix

- Der var han - i min seng. Og han var min Tiger, siger hun i dokumentarens teaser.

Da National Enquirer publicerede om deres affære startede den vilde nedtur, som også kostede ham ægteskabet med svenske Elin Nordegren.

Hun benægtede i første omgang, at de havde haft noget sammen.

Verdenspressen jagtede Uchitel. Foto: David Zentz/Ritzau Scanpix

I dag er Tiger Woods tilbage på golfbanen, hvor han trives godt, og i dokumentar-teaseren får man også at se, hvor passionen startede.

Hans far fortæller blandt andet, at han vidste, at sønnen var speciel fra en meget tidlig alder.

- Da han var ti måneder tog jeg ham ud af hans højstol, og så gik han over og slog til bolden.

Dokumentaren kører i to dele og udkommer 10. og 17. januar.

Schmeichel overrasker: Vil ikke afvise klubskifte

Conte om Eriksen: Det var ikke mig

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit

Det kan få vinduet til at eksplodere i Brøndby