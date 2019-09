Ny drejning i skandale-sag: Åbning for dansk stjerne

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen var atter i retten onsdag, da han mødte op til en indledende høring i Isleworth Crown Court i det vestlige London.

Han er anklaget for upassende opførsel på et fly fra USA til England. Olesen-lejren anerkender, at nogle hændelser har fundet sted på flyet, men han nægter sig skyldig i de tre forhold.

Her er baggrunden for, at den 29-årige sjællænder er endt i retten:

* 28. juli: Thorbjørn Olesen deltager i turneringen WGC Invitational i Memphis i USA. Efter en god start på turneringen slutter han med sin dårligste runde og ender på en delt 27.-plads.

* 29. juli: Olesen flyver fra Nashville i USA til London i England. Ved ankomsten i Heathrow med et British Airways-fly bliver han arresteret, afhørt og senere løsladt.

* 1. august bliver danskeren officielt tiltalt for tre forskellige forhold:

Han tiltales for ”sexual assault on a female”, hvilket i dette tilfælde dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke. Ifølge engelsk lov kan det give bøde og/eller fængselsstraf på op til seks måneder.

Han tiltales også for ”assault by beating”, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, hvor offeret er blevet forulempet, men ikke er blevet tilføjet fysiske skader. Der kan i disse sager gives bøde og/eller fængselsstraf på op til seks måneder.

Desuden tiltales han for at være beruset om bord på et fly, hvilket kan skabe fare for sikkerheden. Det kan straffes med bøde.

6. august: Over for TV2 Sport meddeler European Tour, at Thorbjørn Olesen er suspenderet indtil afslutningen på retssagen.

16. august: Den nordamerikanske golfarrangør PGA Tour skriver i en mail til DR Sporten, at den i lighed med European Tour suspenderer Olesen fra alle turneringer, indtil der er kommet en afklaring på sagen.

21. august: Ved en høring i Uxbridge Magistrates' Court nægter han sig skyldig i alle anklager. I retten forklarer anklageren, at Olesen havde været fuld og været en del af en gruppe, der opførte sig højlydt og bandende.

Ifølge anklageren kyssede danskeren en kvinde på hånden og halsen og rørte ved hendes ene bryst mod hendes vilje. Olesen afgiver ikke selv forklaring, men nægter sig skyldig.

Hans advokat Paul Morris fortæller, at Olesen tog medicin forud for flyafgangen, og at der er taget prøver, der endnu ikke er færdiganalyseret.

18. september: I Isleworth Crown Court fastholder Thorbjørn Olesen ved en høring, at han ikke er skyldig i de tre forhold, han er tiltalt for. I retten kommer det frem, at Olesen ikke benægter hændelserne på flyet, men via sin advokat erklærer han sig "ikke skyldig" i tiltalepunkterne.

Dommeren beslutter, at der skal sættes deadlines om indlevering af materiale i oktober og november. Et retsmøde fastlægges 13. december, mens en eventuel retssag først vil finde sted i maj 2020.

Kilder: TV2 Sport, Jyllands-Posten, DR Sporten og Ritzau.