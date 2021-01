Ny nedtur: Han er 'utroligt skuffet'

Modgangen har for alvor ramt den afgående amerikanske præsident, Donald Trump.

Oven på sidste uges voldelige optøjer, hvor fem mennesker mistede livet, da Trump-støtter gik til angreb på Kongressen, er Demokraterne nu klar til at stable en ny rigsretssag på benene.

Det kommer i kølvandet på, at sociale medier som Twitter og Facebook har lukket for Donald Trumps mange udmeldinger.

Og selv på golfbanerne er Trump nu uønsket.

Således meddelte bestyrelsen for PGA of America mandag, at man efter en afstemning har besluttet at opsige aftalen om at spille 2022 PGA Championship på Trump Bedminster.

En beslutning, der ikke højner humøret i Trump-lejren.

- Vi har haft et smukt samarbejde med amerikansk PGA og er utroligt skuffede over deres valg, siger en talsperson ifølge ESPN.

Ifølge PGA-bossen Jim Richerson vil et fortsat samarbejde med Trump skade PGA's omdømme, men i Trump-lejren sår man tvivl om PGA's ret til at opsige aftalen, så måske skal Donald Trumps i forvejen overbebyrdede advokater snart i gang med en ny sag.

Golf-legenderne Gary Player og Annika Sörenstam har allerede måttet konstatere, at det ikke er populært at gnubbe skuldre med den amerikanske præsident i disse dage.

Timingen var heller ikke imponerende, da duoen troppede op i Det Hvide Hus for at modtage medaljen Presidential Medal of Freedom fra Donald Trump blot 12 timer efter optøjerne på Capitol Hill.

Det fik en lang række kritikere til at fare til tasteterne.

Blandt andre Thomas Friedman, der er klummeskribent på New York Times og vinder af Pulitzer-prisen,

'Trump vil tildele Presidential Medals of Freedom til golfspillerne Annika Sörenstam og Gary Player i dag - efter at Trump inspirerede en menneskemængde til at hærge Capitol Hill med fire døde til følge.'

'Principfaste Trump-ansatte siger op. Annika og Gary, hvad laver I?', skrev han.

