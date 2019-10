Ny triumf: Udligner unik rekord

Den amerikanske golfspiller Tiger Woods sikrede sig mandag sin 82. sejr på PGA-touren, da han sluttede øverst i Zozo Championship i Japan.

Dermed kommer Woods op på siden af Sam Snead, som den kun anden spiller i historien til at vinde 82 PGA-turneringer.

- I dag hylder vi både Tiger og Sam Snead, fordi de deler en rekord, som, i betragtning af hvor svært det er bare at vinde en gang på PGA-touren, hører hjemme blandt de største præstationer i sportshistorien, sagde Jay Monahan fra PGA-organisationen efter Woods' sejr.

Woods måtte vente indtil mandag med at færdigspille de sidste syv huller af fjerde runde i turneringen i Japan, fordi mørket afbrød spillet søndag aften lokal tid.

Den 43-årige amerikaner lagde ud med en bogey på 12. hul, da han mandag gik i gang med de afsluttende huller. Men på hullerne 14 og 18 lavede han birdies og sluttede sammenlagt 19 slag under par for turneringen.

Hideki Matsuyama fra Japan var tre slag dårligere på andenpladsen, mens nordireren Rory McIlroy og Sungjae Im fra Japan delte tredjepladsen i 13 slag under par.

Der var ellers ikke meget, der tydede på, at Woods ville vinde Zozo Championship, da han efter tre huller på første runde var i tre slag over par, men siden leverede han stort spil.

Woods triumferede senest i april, da han strøg til tops i US Masters. Det var samtidig hans 15. sejr i en majorturnering.

Amerikaneren Sam Snead har i over et halvt århundrede haft rekorden for flest PGA-sejre med 82.

Snead, der vandt syv majorturneringer, havde en karriere, der spændte over flere årtier. Han vandt sin første turnering i 1936 og sin sidste i 1965, da han var 52 år.

Woods er med gevinsten i Japan oppe på siden af Snead. Nummer tre på listen er Jack Nicklaus med 73 PGA-sejre. Derefter kommer Ben Hogan med 64 og Arnold Palmer med 62 PGA-sejre.

Bortset fra Woods er ingen af de nævnte spillere fortsat aktive på topplan.

Nøgenbilleder lækket: 'Det mest pinlige i verden'

Verdens bedst betalte idrætsstjerner gennem tiderne – dette har de brugt pengene på