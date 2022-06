Officielt: Thorbjørn Olesen får billet til US Open

Med sejren i British Masters i maj var Thorbjørn Olesen godt på vej til at sikre sig en billet til US Open. Nu er det en realitet.

Den danske golfspiller er med på deltagerlisten i majorturneringen, der afvikles i næste uge fra 16. til 19. juni. Det bekræfter US Open på sin hjemmeside.

Fire turneringer i Europa på DP World Tour har fungeret som kvalifikation til US Open. De ti spillere, der optjente flest point i de fire turneringer, bliver indlemmet i US Open.

Det er tredje år i træk, at US Open har ladet turneringer i Europa fungere som kvalifikation.

En af turneringerne var British Masters, som Olesen vandt 8. maj. Alene den sejr gav Olesen en topplacering blandt de ti spillere, der fik adgang til US Open.

British Masters var den første af de fire europæiske turneringer.

Den sidste af de fire turneringer var Porsche European Open i Hamburg, som blev færdigspillet søndag. Her endte Olesen som delt nummer 51.

Olesen kommer til at deltage for fjerde gang ved US Open.

Olesen nåede med sejren i British Masters op på seks titler på DP World Tour, der er det nye navn for European Tour. I de seneste år har han dog været i overskifterne for andet end sine resultater.

I juli 2019 blev Olesen anholdt af britisk politi efter at have opført sig upassende på en flytur. Kort efter fik han karantæne fra både European Tour og PGA Tour.

Olesen endte med at blive tiltalt for tre forhold. Først i december sidste år faldt der afgørelse i sagen, da Olesen ved en domstol i London blev frikendt.

I juli 2020 fik han sin karantæne fra European Tour ophævet.