Olesen bedste dansker i Irish Open

Thorbjørn Olesen er bedst placeret af de fem danskere i golfturneringen Irish Open, der er en del af DP World Tour.

Efter tre runder ligger Olesen delt nummer 19 med en samlet score på syv slag under par.

Det er syv slag efter den førende spiller, polakken Adrian Meronk.

Olesen gik sin runde lørdag i to slag under par, efter at han lavede både en eagle og fem birdies, men desværre for ham også tre bogeys og en dobbeltbogey.

Søren Kjeldsen er næstbedste dansker med en samlet score på seks slag under par, og Nicolai Højgaard er treer på den danske rangliste med fire slag under par.

Kjeldsen og Højgaard brugte ligesom Olesen 70 slag på deres runder lørdag.

Nicklas Nørgaard Møller er tre slag under par efter en lørdag i par, mens Marcus Helligkilde formentligt har udspillet sin chance efter at have lavet hele syv bogeys og tre birdies på sin tredje runde.

Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen, Rasmus Højgaard og Jeff Winther missede alle cuttet i Irish Open.

Thorbjørn Olesen er den seneste danske vinder på DP World Tour. Han vandt i maj British Masters. Det var den anden danske sejr i 2022 på touren. Nicolai Højgaard vandt i februar Ras Al Khaimah Championship.

Med en samlet præmiesum seks millioner dollar - svarende til 43 millioner kroner - er Irish Open en af de større turneringer på DP World Tour.