Olesen i fremgang i Himmerland

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Den unge golfspiller Marcus Helligkilde har lagt sig komfortabelt i spidsen for golfturneringen Jyske Bank Danish PGA Championship i Himmerland inden sidstedagen fredag.

Torsdag leverede han en anden runde i 65 slag - otte slag under par - og er dermed sammenlagt i 14 slag under par i invitationsturneringen, der fungerer som et uofficielt DM for professionelle.

Undervejs noterede han sig syv birdies, en eagle samt en enkelt bogey, der trak i den anden retning. Det gjorde ham til rundens bedste og sørgede for avancementet fra tredje- til førstepladsen.

Tre slag efter på andenpladsen følger Rasmus Højgaard og Niklas Nørgaard Møller. Sidstnævnte mistede førstepladsen, mens Højgaard avancerede seks pladser i stillingen, og de er nu begge i 11 slag under par.

Stjernen Thorbjørn Olesen, der spiller sin første turnering i mere end 11 måneder, gik en fin runde torsdag efter en dag på det jævne onsdag.

Den 30-årige nordsjællænder, der har en sag kørende i det britiske retssystem og derfor er udelukket fra turneringer på European Tour og PGA Tour, leverede en runde i fire slag under par, som også er hans samlede status inden sidste runde.

Olesen præsterede seks birdies og to bogeys på runden, hvilket aktuelt rækker til en delt 13.-plads.

Danmarks tre bedste kvindelige spillere deltager også i turneringen. Bedst går det for Nanna Koerstz Madsen, der ligger delt nummer ni i seks slag under par.

Emily Kristine Pedersen og Nicole Broch Larsen er henholdsvis delt nummer 21 og 27.

36 spillere er på startlisten i turneringen, der arrangeres af Ecco Tour.

Stjernens flydruk: - Jeg er utrolig ked af det

Se også: - Upassende for ham

Se også: Danske golfspillere er klar til at genoptage PGA-sæsonen