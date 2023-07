Olesen kan øjne toppen i stor turnering

Thorbjørn Olesen kom ganske godt fra land, da han torsdag tog hul på Scottish Open.

Den danske golfprofil gik første runde i tre slag under par, hvilket rækker til en delt 15.-plads.

Efter en kanonrunde i ni slag under par, hvilket var en tangering af banerekorden, ligger sydkoreanske An Byeong-hun på alene på førstepladsen.

Scottish Open fungerer som opvarmningsturnering til årets fjerde og sidste majorturnering, British Open, der løber af stablen i næste uge i Liverpool.

Derfor er sportens største profiler også med i Scottish Open, som formelt både er en del af den nordamerikanske PGA Tour og den europæiske DP World Tour.

Blandt andre Rory McIlroy deltager. Han er efter første runde placeret på en delt tredjeplads i seks slag under par.

Tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard er også med i Scottish Open. Førstnævnte vandt i søndags Made In Himmerland som den første dansker nogensinde, men torsdag kom han ned på jorden igen.

Efter en runde i tre slag over par ligger Rasmus Højlund således i den helt tunge ende af stillingen på en delt 137.-plads.

Lidt bedre gik det for Nicolai Højgaard, der efter en runde i par ligger på en delt 74.-plads. Han måtte dog gå i klubhuset med en lidt ærgerlig fornemmelse efter en bogey på sidste hul, der sendte ham en del pladser ned i stillingen.

Scottish Open spilles igen i år på The Renaissance Clubs bane i byen North Berwick lidt over 40 kilometer fra Edinburgh. Turneringen har en samlet præmiepulje på cirka 60 millioner danske kroner, hvoraf vinderen får lidt over ti millioner.