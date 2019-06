Olesen kiksede til sidst i US Open

Thorbjørn Olesen så ud til at få en fin start på årets tredje golfmajor, US Open, da han torsdag gik sin første runde i turneringen.

Danskeren var to slag under par med to huller tilbage, men på både 17. og 18. hul lavede danskeren en bogey, og så sluttede han i par efter en første runde i 71 slag.

Det rækker til en foreløbig delt 28.-plads - en placering, der dog sagtens kan ændre sig, i takt med at de resterende spillere gennemfører første runde.

Lucas Bjerregaard er også med i US Open og indleder sin første runde torsdag klokken 22.36 dansk tid.

Thorbjørn Olesen var tidligt oppe torsdag. Danskeren slog sit første slag, da klokken var lidt over syv om morgenen lokaltid på Pebble Beach-banen, der ligger i den amerikanske delstat Californien.

Danskeren havde formentlig også lidt søvn, der skulle gnides ud af øjenkrogen. I hvert fald blev det til en bogey allerede på andet hul. Olesen fik dog rettet op på det allerede på fjerde hul, hvor han lavede en birdie.

Den blev fulgt op med en endnu en bogey, men så lavede Olesen en eagle og to birdies på de efterfølgende fem huller.

Dermed var han tre slag under par, men danskeren endte altså med at gå første runde i par efter tre bogeys på de sidste otte huller inklusive to på de sidste to huller.

