Olesen sætter banerekord og stryger til tops på ferieø

Thorbjørn Olesen ramte et særdeles højt niveau på anden runde af Gran Canaria Open på European Tour.

Den 31-årige golfspiller satte banerekord på fredagens runde, som han klarede i 61 slag - ni under banens par. Det sendte ham op på en midlertidig førsteplads i turneringen.

Olesen er selv overrasket, da han for nylig blev far og stort set ikke har trænet de seneste uger.

- Jeg forventede det ikke. Det var utroligt - også at få en søn for tre-fire uger siden.

- Jeg havde ikke trænet så meget, før jeg kom, så mine forventninger var ret lave, siger Thorbjørn Olesen i et interview på TV3 Sports hjemmeside.

Danskeren havde ikke sat sig det store ind i banen på den spanske ferie ø. Han kendte således ikke en gang til banens par på 70 slag.

- Jeg lod være med at tænke så meget, og det var en hjælp for mig derude, tror jeg.

- Jeg kendte ikke en gang banes par. Jeg tænkte ikke på det. Jeg var bare til stede i nuet og tænkte ikke på min score, forklarer Olesen.

Danskeren stillede senest til start i en turnering på European Tour tilbage i december sidste år.

Samlet er Olesen 14 slag under par efter turneringens to første runder. Anden runde er fortsat i gang, og derfor risikerer den førende dansker at blive indhentet efterhånden som de sidste spillere kommer i hus.