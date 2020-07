Ophæver udelukkelse af Olesen

European Tour ophæver udelukkelsen af golfspilleren Thorbjørn Olesen med øjeblikkelig virkning.

Det skriver European Tour i en pressemeddelelse.

Golfspilleren har været udelukket fra at deltage i golfturneringer, efter at han i juli sidste år blev anholdt efter en flyvetur fra Nashville til London og siden sigtet for tre forskellige forhold.

Han nægter sig skyldig i alle tre.

European Tour har indtil nu fastholdt, at Olesen ville være udelukket, så længe hans sag kørte i det britiske retssystem.

Retssagen skulle være begyndt 11. maj, men blev udskudt på grund af coronaudbruddet. I stedet er den foreløbig sat til december 2021.

- På grund af den omfattende og hidtil usete forsinkelse i sagen er European Tour kommet frem til, at udelukkelsen skal ophæves med øjeblikkelig virkning, skriver golfarrangøren.

- Dermed kan han spille, mens hans sag fortsætter. Beslutningen vil blive genovervejet, når sagen er afgjort, men så længe sagen er i gang, vil European Tour ikke kommentere yderligere.

Efter at have været udelukket i næsten et år er Thorbjørn Olesen glad for, at han nu igen kan dyste med de øvrige golfspillere om prestige og penge.

- Selv om min lejr og jeg i begyndelsen var enig i, at jeg ikke skulle deltage i turneringer, så længe sagen var i gang, er jeg naturligvis glad for, at European Tour giver mig tilladelse til at fortsætte karrieren oven på den lange udsættelse af min retssag.

- Sagen kører stadig, så jeg vil ikke kommentere den yderligere, siger danskeren i pressemeddelelsen.

European Tour har været sat på pause siden marts på grund af coronakrisen. Planen er at vende tilbage med turneringen Betfred British Masters i det nordøstlige England 22. til 25. juli.

30-årige Olesen fik i sidste uge lov til at deltage i invitationsturneringen Jyske Bank Danish PGA Championship i Himmerland. Her sluttede han på en delt syvendeplads.

Selv om han har været udelukket i 11 måneder, er han stadig den næstbedst placerede dansker på verdensranglisten som nummer 166. Kun Lucas Bjerregaard på 130.-pladsen er højere rangeret.