Optur for Emily

Det ser for tredje uge i træk lovende ud for Emily Kristine Pedersen, der er nummer tre ved Open de España

Emily Kristine Pedersen er med helt fremme i det forreste felt ved sæsonfinalen Open de España på Ladies European Tour.

Den 24-årige golfspiller indtager tredjepladsen efter andendagen – tre slag fra den førende, spanieren Nuria Iturrioz.

Fredagens runde var knapt så god som torsdagens åbningsrunde for danskeren, der kom rundt i 71 slag – et under banens par. Samlet er Emily Kristine Pedersen fem slag under par før weekendens to finalerunder.

Det blev til en eagle og to birdies på fredagens 18 huller. Hun måtte dog også notere to bogeys og en dobbeltbogey.

Ikke alle spillere nåede at færdiggøre anden runde, før mørket satte ind, og anden runde blev afblæst. Blandt andet nåede skotske Kelsey MacDonald, der indtager andenpladsen, blot at gå syv huller.

Emily Kristine Pedersen er mødt frem til sæsonfinalen i Spanien i storform, efter at hun inden for de seneste par uger har vundet to turneringer i Saudi–Arabien. Samtidig er danskeren sikker på at slutte som samlet vinder af Ladies European Tour – uanset hvordan det går i Open de España.

Line Toft Hansen, der også deltager i Spanien, er nede på 71.–pladsen og kan få svært ved at klare cuttet til weekendens finalerunder.

Du finder ingen bedre til prisen end ham

Indtægter styrtdykker: Lønnedgang til Kevin

Historien bag Maradonas Brøndby-billede