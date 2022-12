Paige Spiranac i chok: - De fandt en knude i mit bryst

Den amerikanske tidligere golfspiller og influencer Paige Spiranac plejer at være enormt aktiv på sine sociale medier, men i den seneste tid har der været radiotavshed.

Nu afslører hun for sine følgere, hvad der skyldes inaktiviteten.

I en story på Instagram fortæller Spiranac, at hun fik et chok, da hun var ved lægen.

- Undskyld for ikke at være så aktiv på de sociale medier på det seneste.

- Jeg har været på ferie for at tage mig af mit helbred.

- Under et årligt tjek, fandt de en knude i mit bryst, skriver hun i story'en.

Screendump: Instagram/_paige.renee

29-årige Spiranac forklarer videre, at hun straks fik taget en vævsprøve. Heldigvis var alt, som det skulle være.

- Den viste sig at være negativ, hvilket jeg er så taknemmelig for, skriver hun.

Chokket har dog fået golfstjernen til at komme med en opfordring til sine mere end mange følgere på Instagram.

- Det er en påmindelse om, at man skal sørge for at blive tjekket, og også at man aldrig ved, hvad folk går i gennem bag facaden. Det er så vigtigt at udvise venlighed, skriver hun.

- Jeg vil gerne takke jer for altid at sende så meget kærlighed og støtte i min retning, slutter hun sin story.

Paige Spiranac indstillede sin professionelle golfkarriere i 2016, der aldrig blev nogen stor succes.

Siden har hun dog haft stor succes blandt andet som podcast-vært, men særligt på sociale medier som influencer.

På Instagram har Spiranac imponerende 3,7 millioner følgere.