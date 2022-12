Paradis-vinder

Danmarks mest vindende golfspiller sejrede endnu engang og er nu oppe på 23 professionelle sejre.

Denne gang var modstanderne at finde på Legends Tour, der er populært sagt er europatourens old boys-mandskab, men navnene i feltet var ikke sådan at kimse af.

Thomas Bjørn sejrede foran blandt andre tidligere major-vinder Michael Campbell og Ryder Cup-helten Paul McGinley.

Den 51-årige dansker fik sin første professionelle sejr tilbage i 1995 og har i snart 30 år konkurreret mod verdens bedste golfspillere.

Han spiller stadig med på europatourens første klasse, der nu hedder DP World Tour, men nyder også at stille op på Legends Tour, hvor kun de bedste veteraner får lov til at være med.

Annonce:

- Det er de gutter, som jeg er vokset op med. Jeg nyder deres selskab. Det er en dejlig Tour, og når jeg får chancen for at komme steder som dette, så bliver det hele endnu mere specielt, sagde Thomas Bjørn til Legends Tours hjemmeside med henvisning til de grønne omgivelser på paradisøen Mauritius.

Og oplevelsen blev ikke mindre speciel af, at Thomas Bjørn fik hjælp undervejs af et af sine seks børn. Ifølge golf.dk var det nemlig sønnen Oliver, som var caddie for vinderen.

Solid føring

Thomas Bjørn gik ind til sidste runde med en solid føring på fire slag, men han tog intet for givet undervejs.

- Jeg kigger da på scoretavlen undervejs. Det er jo rart at vide, om der er nogen i hælene på dig, sagde Bjørn i en videointerview på Legend Tours Twitter-konto.

Turneringen blev afviklet over tre runder og vinderscoren lød på 20 slag under par - hele syv slag foran de nærmeste forfølgere.

Banerne på Legends Tour er en smule kortere end på DP World Tour og det passer Thomas Bjørn godt. Hans korte indspil til greens er stadig i verdensklasse og hvis putteren samtidig er varm, så kommer birdierne på stribe.

Annonce:

Bjørn vandt også på Legends Tour sidste sæson, men der er kommet længere mellem de store resultater på DP World Tour. Hans seneste sejr her var i 2014, men silkeborgenseren var også vindende Ryder Cup-kaptajn i 2018 og spiller stadig en stor rolle i kulisserne.

- Jeg har forpligtigelser overfor Ryder Cup og med at hjælpe Luke Donald med hans kommende kaptajn-rolle. Jeg er med til at holde øje med de yngre spillere. Den slags skader nogen gange mit eget spil.

Thomas Bjørn bliver på Mauritius og stiller torsdag op i AfrAsia Bank Mauritius Open, der er en del af DP World Tourens kalender.

Nyt middel mod slidgigt