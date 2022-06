PGA booster præmiepulje i kampen mod stenrig konkurrent

PGA Tour har fået kamp til neglene fra den nye golftour LIV Golf, men nu svarer amerikanerne igen.

Ændringer i kalenderen og flere penge i præmiepuljerne skal hjælpe PGA Tour i konkurrencen med udskældte LIV Golf, som med støtte fra Saudi-Arabiens uendeligt dybe pengetank lokker spillere med store præmiepuljer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et af de nye tiltag er, at PGA Tour fra 2024 skal følge kalenderåret i modsætning til nu, hvor touren kører fra september til august - sådan cirka.

Samtidig vil man oprette tre internationale turneringer sidst på sæsonen, lyder det.

20 mio. dollars - i snit

Derudover vil der i otte udvalgte turneringer blive skruet på pengepræmierne. Ifølge AFP skal der i gennemsnit være i omegnen af 20 millioner dollars (140 millioner kroner) i præmiepuljen i de otte turneringer.

I den igangværende sæson er det kun turneringen The Players Championship, der kan hamle op med den slags summer. Majorturneringerne er flere millioner dollar derfra.

PGA Tour-kommissær Jay Monahan afviser dog, at der løbende kommer endnu flere penge på touren.

- Jeg er ikke naiv. Hvis det her er et våbenkapløb, hvor det eneste våben er dollarsedler, så kan PGA Tour ikke konkurrere, siger Monahan.

- PGA Tour, som er en amerikansk institution, kan ikke konkurrere med et fremmed monarki, som bruger milliarder af dollar i forsøget på at købe golfsporten.

- Vi byder god og sund konkurrence velkommen. Det er LIV Golf ikke. Det er en irrationel trussel, som ikke bekymrer sig om investeringsafkast eller golfsportens udvikling, lyder det.

Dobbeltmoralske!

Første turnering på LIV Golf-touren blev spillet i begyndelsen af juni. Her var der 20 millioner dollars i præmiepuljen.

Flere spillere har vendt PGA Tour ryggen for at spille på den nye tour, hvor flere spillere har fået kæmpestore kontrakter bare for at være med.

Kritikere mener, at deltagerne er med til at male et glansbillede af landet, hvis syn på menneskerettigheder ofte kritiseres i Vesten.

Onsdag har den tidligere verdensetter Brooks Koepka meldt sig under fanerne, hvilket har fået den nordirske stjerne Rory McIlroy til at kalde ham og de øvrige spillere i LIV Golf for dobbeltmoralske.

Selv har McIlroy svoret troskab til PGA Tour, som har udelukket udbryderne fra at deltage på den amerikanske tour.

