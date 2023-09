Rædselsrunde sender førende dansker ud af golfturnering

Golfspilleren John Axelsen må spejde langt efter sejren i turneringen Omega Masters i Schweiz.

Trods en delt føring efter første runde missede den 25-årige dansker fredag cuttet til weekendens finalerunder.

En runde i 75 slag - fem slag over banens par - betød, at Axelsen raslede helt ned på en placering som nummer 76.

Danskeren måtte notere hele syv bogeys på sit scorekort, mens det blot blev til to birdies.

Torsdagens og fredagens runder står i skærende kontrast til hinanden.

Torsdag fik John Axelsen en yderst lovende start på turneringen med en runde i 63 slag, hvilket sendte ham på førstepladsen. Den delte han med fem andre spillere.

Turneringen i Crans Montana i de schweiziske alper føres an af engelske Matt Fitzpatrick, der samlet er 12 slag under par. Svenske Alexander Björk har brugt et enkelt slag mere.

Matt Fitzpatricks lillebror Alex indtager tredjepladsen med to slag op til sin storebror.

Nicolai Højgaard og Niklas Nørgaard er bedst placerede danskere på en delt ottendeplads. Duoen har fire slag op til førstepladsen.