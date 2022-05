Rasende superstjerne: Glæder sig til at komme væk

Han har været en del af den amerikanske PGA Tour siden 1999 og har 11 sejre på cv'et fra verdens stærkeste golftour.

Men nu gider Sergio García ikke mere.

- Jeg kan ikke vente med at forlade den her Tour, kom det i en uforenelig tone fra spanieren, mens han ledte og ledte efter sin bold på 1. runde af Wells Fargo Championship torsdag.

Han havde fået at vide, at man tog tid på ham, fordi det tog for længe at finde den fordømte bold.

Og så blev García vred.

- Jeg kan ikke vente med at komme væk, min ven, overhørte en af de allestedsnærværende mikrofoner ham sige.

- Et par uger mere, og så skal jeg ikke forholde mig til jer mere, kom det.

Én blandt mange stjerner

García er blandt de aldrende stjerner, der er kædet kraftigt sammen med den voldsomt omdiskuterede LIV Golf Invitationel Series, der er lige på trapperne, og som har fået en del negativ opmærksomhed på grund af finansieringen, der stammer fra Saudi-Arabien.

García har ikke officielt meldt det ud, men han ventes at være en del af det prominente felt, der skal spille i den helt nye turnering. En turnering hvor præmiesummerne er bindegale, hvilket nok har været den væsentligste årsag til, at folk som Greg Norman, Phil Mickelson, Lee Westwood og García er hoppet med på vognen.

Phil Mickelson har fået alvorlige tæsk i medierne og i golfverdenen for at ville deltage. Han har tidligere udtalt sig kritisk om Saudi-Arabien. Foto: Donald Miralle/AFP/Ritzau Scanpix

Norman som administrerende direktør i selskabet, der blev stiftet sidste efterår, og som står som arrangør af touren.

Formatet består af syv turneringer med den ottende som en sæsonfinale. Alle turneringer består af tre runder på i alt 54 huller, hvilket er en runde og 18 huller kortere end, hvad vi kender fra eksempelvis PGA Tour og European Tour.

García endte i øvrigt med at nappe en par på hullet, inden han leverede en eagle på 15. hul og kom rundt i 67 slag - tre under par.

LIV Golf Invitational Series begynder 9.-11. juni i Centurion Club nord for London og falder dermed sammen med både Canadian Open og Scandinavian Mixed, hvorfor spillerne skal anmode om at få lov til at spille andetsteds end på PGA Tour og European Tour.

Utrolige præmiesummer

Det vrimler dog også med spillere, der ikke giver meget for konceptet. Blandt dem Justin Rose, der til Sky News har sagt:

- Jeg kommer ikke til at deltage. Ikke denne sæson, og ikke i den næste. Jeg er nysgerrig som alle andre for at se, hvordan det ender med at blive, og jeg synes ikke dårligere om dem, der vil være med. Jeg har selv spillet golf i Saudi-Arabien.

Greg Norman er administrerende direktør i selskabet bag turneringen. Og de enorme præmiepenge? De stammer fra saudiarabiske investorer. Foto: Mike Ehrmann/AFP/Ritzau Scanpix

- Men man bliver nødt til at træffe beslutninger, der passer én selv. Man er professionel, det er ens job. Hvis der opstår en mulighed, og den er gyldig, så er det en vej, der skal være åben.

I alt er der 255 millioner dollars i præmiepenge - fordelt over alle otte turneringer. Det svarer til 1,8 milliarder kroner.

I alt skal 48 spillere deltage, der til hver turnering vil blive draftet, så de deltager som hold med fire på hvert hold. Til hver af de syv første turneringer er præmiepuljen på svimlende 20 millioner dollars - 141 millioner kroner.

30 millioner dollars deles så ud til de tre bedste spillere i sæsonen, mens der er 50 millioner dollars i præmiepenge ved sæsonfinalen.

Der er turneringer i England, USA, Thailand og Saudi-Arabien, mens sæsonfinalens placering endnu ikke er offentliggjort.

PGA Tourens ledelse har forlængst bekendtgjort, at medvirken på den rivaliserende tour vil være lig med karantæne på PGA Touren.

