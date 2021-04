Raser mod upassende reklamestunt

En legendarisk golfspillers søn stjal fokus fra et historisk øjeblik ved at hive en pakke golfbolde frem

Det var ikke ligefrem et studie i situationsfornemmelse, da den legendariske golfspiller Gary Players søn, Wayne, forsøgte at stjæle fokus ved åbningen af årets The Masters.

Hans far blev hyldet sammen med Lee Elder, der i 1975 blev den første sorte golfspiller ved turneringen The Masters.

Wayne Player fik dog sat sig selv i fokus ved at stå bag Elder med en pakke golfbolde, som han kunne fremvise til de mange seere derhjemme.

Det fik ikke ligefrem en særligt positiv modtagelse, og flere folk stod i kø for at skælde ud på den upassende opførsel legende-sønnen lagde for dagen

Hans reklamestunt kan ses i billedet i toppen af artiklen.

Lee Elder, Gary Player og Jack Nicklaus var inviteret som æresgæster til åbningen af dette års Masters turneringen.

Ligesom Lee Elder var den første sorte golfspiller i The Masters, blev han ved åbningen af The Masters også den første sorte æresgæst ved turneringen nogensinde.

Manden, der reklamerede for golfbolde ved det øjeblik, har siden undskyldt for handlingen til Golf Digest.

- Min eneste tanke var, at det var fedt for fansene at vide, hvilke golfbolde min far spiller med, siger Wayne Player med henvisning til sin 85-årige far Gary.

- Hvis jeg har såret folks følelser, så er jeg virkelig ked af det, og jeg håber, at de vil tilgive mig.

Firmaet bag boldene afviser at have instrueret Wayne Player i at lave stuntet.

Det er ikke første gang, Wayne Player er i problemer i forbindelse med The Masters.

I 2019 blev han anholdt for svindel og tilbragte fem dage i fængsel.

Han var tiltalt for at have svindlet sig til en bolig ved Masters i 2018, som han ikke betalte for.

