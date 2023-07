Rasmus Højgaard åbner britisk major med mareridtsrunde

Det kunne næsten ikke være gået værre for Rasmus Højgaard, da den unge danske golfprofil torsdag tog hul på årets fjerde og sidste majorturnering, The Open.

Højgaard sluttede sine første 18 huller i syv slag over par efter en runde, han nok helst vil glemme hurtigst muligt.

Efter seks huller var han allerede seks slag over par, blandt andet efter en firedobbelt bogey på tredje hul.

På ottende hul blev det til lidt oprejsning efter en birdie, men så begyndte det at gå galt igen. Fra hul 12 til 15 blev det til to bogeys, en dobbeltbogey, men også en birdie.

En birdie på næstsidste hul pyntede lidt på resultat for Højgaard, som fredag skal forbedre sig meget for at klare cuttet.

Rasmus Højgaard vandt for to uger siden den danske DP World Tour-turnering Made In Himmerland som den første dansker nogensinde. Siden har spillet dog ikke været godt.

I sidste uge missede han cuttet i Scottish Open, og nu er det altså blevet til en meget skidt start på The Open.

Det gik noget bedre for hans tvillingbror, Nicolai Højgaard, der med et flot resultat i Scottish Open sidste weekend sikrede sig en billet til The Open.

Han gik torsdagens runde i par og ligger i den gode ende af stillingen. Thorbjørn Olesen er også med i The Open og gik første runde i to slag over par.

To spillere - engelske Tommy Fleetwood og den sydafrikanske amatørspiller Christo Lamprecht - har taget en tidlig føring ved at gå første runde i fem slag under par.

Adskillige spillere er dog ikke færdig med deres runde torsdag, så placeringerne kan nå at ændre sig, inden dagen er omme.