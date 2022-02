Rasmus Højgaard ender som bedste dansker i Emiraterne

Ingen af de danske golfspillere blandede sig i toppen, da DP World Tour-turneringen Ras Al Khaimah Classic i De Forenede Arabiske Emirater søndag fandt sin vinder.

Bedste dansker blev Rasmus Højgaard på en delt placering som nummer 30. Han gik søndagens runde i 70 slag - to slag under par. Samlet var han 11 slag under par.

Det var 11 slag dårligere end turneringens vinder, Ryan Fox fra New Zealand.

Rasmus Højgaard leverede fire stabile runder på henholdsvis 69, 68, 70 og 70 slag, men det var ikke nok til at komme med helt op i toppen af turneringen.

Den næstbedste dansker blev Niklas Nørgaard Møller, som blev delt nummer 42. Han var to slag dårligere end Rasmus Højgaard.

Magnus Helligkilde, som lørdag havde spillet sig op i top-10, havde en skidt søndag og raslede 45 placeringer ned og sluttede som nummer delt 54.

Thorbjørn Olesen, Thomas Bjørn, Lucas Bjerregaard, Jeff Winther, Joachim B. Hansen, Søren Kjeldsen og Nicolai Højgaard klarede ikke cuttet til weekendens finalerunder.

For 20-årige Nicolai Højgaard var det lidt af en kontrast uden for top-100, da han i sidste uge på samme bane triumferede i en anden turnering på DP World Tour.

Her scorede han en check på lidt over to millioner kroner ved at vinde turneringen.

Der deltog ikke nogen spillere fra verdensranglistens top-50 i turneringen. DP World Tour var tidligere kendt som European Tour.