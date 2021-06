Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen er klar til OL

Det bliver Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen, som snupper herrernes to danske golfpladser ved sommerens OL i Tokyo.

Det bekræfter Dansk Golf Union, efter at man nu har krydset skæringsdatoen på herrernes verdensrangliste, der danner grundlag for OL-kvalifikationen.

Rasmus Højgaard ligger på den opdaterede liste nummer 121, mens Joachim B. Hansen rangerer som nummer 151.

- De kan nu forberede sig fuldt ud og er blevet orienteret løbende om, hvad de kan forvente.

- Vi forventer, at det bliver noget varmere end ved en gennemsnitlig European Tour-turnering og høj fugtighed, og der har været forskellige tiltag i forhold til den del, fortæller Dansk Golf Unions elitechef, Claus Mølholm.

Jeff Winther er næste dansker på listen som nummer 245. Lidt længere tilbage ligger Thorbjørn Olesen, der deltog ved OL i Rio.

- Rasmus Højgaard rykkede fra alle andre med et par store sejre, og spillere som Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard kom for langt fra ved enten ikke at spille eller ikke spille ret godt, siger Mølholm.

På kvindesiden er der spænding om de to danske pladser denne uge ud. Aktuelt ligger Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen til at tage de to pladser, men Nicole Broch Larsen kan nå at overhale dem.

Det sidste kræver et topresultat ved denne uges major, PGA Championship, hvor de alle tre deltager.

- Det bliver en spændende uge, vi går ind i, da der er en teoretisk mulighed for, at der bliver rykket helt om på det, siger Mølholm og uddyber:

- Laver Nicole et topresultat i form af en top-3-placering, kan hun overhale Emily. Hvis vi forestiller os det vildeste scenarie, at Nicole og Emily bliver nummer et og to, så kan de begge rykke forbi Nanna, der så trækker nitten.

Mølholm medgiver dog, at det sidste er ude i teorien.

- Realistisk set har Nanna og Emily en ret sikker position, og Nicole skal slå en af dem markant for at skubbe én ud.

Mændenes golfturnering ved OL spilles fra 29. juli til 1. august, kvindernes fra 4. til 7. august.