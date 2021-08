Rasmus Højgaard slår banerekord i England

Golfspilleren Rasmus Højgaard har slået banerekorden på London Golf Club i European Tour-turneringen Cazoo Classic.

Danskeren gik tredje runde i ti slag under par og er gået i klubhuset som foreløbig nummer ét i 14 slag under par.

De fleste spillere mangler dog fortsat at færdiggøre tredje runde.

Den tidligere banerekord fra 2018 lød på 63 slag og var sat af legenden Colin Montgomerie, men 20-årige Højgaard formåede at gå de 18 huller i 62 slag lørdag.

Nærmeste forfølger til danskeren er lige nu Jordan Smith i 13 slag under par, og han mangler fortsat en del huller.

Lucas Bjerregard, Joachim B. Hansen og Nicolai Højgaard klarede også cuttet fredag.

Her placerer Lucas Bjerregaard sig bedst på en foreløbig delt 12.-plads i otte slag under par, men både han og Joachim B. Hansen er stadig på banen.

Nicolai Højgaard gik sin tredje runde i to slag under par og er fire slag under par samlet.

Turneringen afsluttes med fjerde runde søndag.