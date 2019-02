Rivaler anklager: Kolerisk stjerne ødelagde banen

European Tourens første besøg i Saudi Arabien tog endnu et bizart sving, da den spanske Ryder Cup-helt og Masters-vinder Sergio Garcia blev diskvalificeret for sin opførsel.

Turneringen har i forvejen været ramt af dårlig omtale på grund af sin placering. Nogle af verdens største stjerner har taget imod for 23 millioner kroner for blot at stille op - en af dem verdensrangslistens nummer et Justin Rose, som endda missede cuttet - alt i mens de har lovprist stedet og ignoreret Saudi Arabiens tvivlsomme forhold til menneskerettigheder.

Standen af særligt greens på Royal Greens G&CC levede ikke op til vanlig standard, hvilket om nogen frustrerede den til tider koleriske Sergio Garcia.

Allerede fredag så man ham banke køller i en bunker i frustration, mens der ingen tv-billeder var af situationerne, der betød diskvalifikation til spanieren lørdag. Ifølge The Scotsman efterlod Sergio Garcia fem greens i så dårlig stand, at samtlige spillere i de fire efterfølgende bolde klagede til dommerne.

European Tour svarede igen med en diskvalifikation for den usportslige optræden; så vidt vides er det første gang i tourens historie.

Sergio Garcia lagde sig fladt ned efterfølgende:

- Jeg respekterer beslutningen om diskvalifikation. I frustration ødelagde jeg et par greens, hvilket jeg undskylder for, og jeg har fortalt mine kollegaer, at det aldrig vil ske igen.

Gennem hele sin karriere har Garcia været kendt for sit temperament og til tider dårlige opførsel. Styr på familielivet og Masters-sejren i 2017 havde ellers umiddelbart rundet nogle kanter.

Aldrig for sent: Disse sportsgrene kan du stadig nå at blive god til

Trods undskyldningen risikerer han et efterspil med bøde og karantæne.

For seks år siden blev Simon Dyson diskvalificeret fra BMW Masters, modtog en bøde på 30.000 pund og fik to måneders karantæne, fordi han havde rettet mærker fra golfskoens pigge op på green, hvilket dengang ikke var tilladt.

Verdensranglistens nummer tre, Dustin Johnson, var en anden superstjerne, som takkede ja til saudiske oliepenge for et sjældent besøg på Europa Touren. Samtidigt tog han sig af størstedelen af den samlede præmiepulje på 3,5 millioner dollar med en sejr to slag foran kinesiske Haotong Li.

Joachim B. Hansen klarede som den eneste dansker cuttet og blev en delt nummer 24.

