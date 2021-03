- Rørt da jeg tændte fjernsynet

At den amerikanske golfspiller Tiger Woods er populær blandt sine kolleger, blev tydeliggjort søndag, da mange af deltagerne i World Golf Championship i Florida havde valgt at spille i sorte bukser og rød trøje.

Farvekombinationen har i årevis været den 15-dobbelte majorvinders standardbeklædning på den afsluttende runde af en turnering.

Den særlige hyldest var spillernes måde at udvise sympati for Woods, der i sidste uge beskadigede sit højre ben så voldsomt i et biluheld, at det sætter spørgsmålstegn ved den 45-årige legendes fremtidige karriere.

- Det er svært at forklare, hvor rørende det var, da jeg tændte fjernsynet og så alle de røde trøjer, skriver Woods i et tweet, kort efter at det sidste slag var slået i turneringen i Florida.

- Til hver en golfspiller og hver eneste fan, I hjælper mig virkelig med at komme gennem denne svære tid, tilføjer han.

Tiger Woods følges her af en hale af tilskuere i sin klassiske beklædning på sidstedagen af en turnering - sorte bukser og rød trøje. Søndag havde mange af spillerne ved en stor turnering i Florida kopieret farvekombinationen som en hyldest og opmuntring til Woods efter dennes trafikuheld. (Arkivfoto). Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Collin Morikawa takkede efter sin sejr i World Golf Championship Tiger Woods for at have inspireret ham.

- Tiger betyder alt for mig, sagde den 24-årige Morikawa, der anses som en af sportens unge stjerner.

- Han havde biluheldet, og heldigvis er han okay. Forhåbentlig kommer han sig hurtigt og fuldstændigt. Men jeg tror ikke, at vi siger tak tilstrækkeligt nok, sagde han.

- Og derfor ønsker jeg at sige tak til Tiger. Nogle gange mister man folk for tidligt, sagde Morikawa og nævnte NBA-spilleren Kobe Bryant, der for godt et år siden omkom i et helikopterstyrt, samt sin egen bedstefar, der døde for nylig.