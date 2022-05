Rørt Olesen om sejr: Jeg har været igennem en del

Det så ud til at ende i en stor skuffelse for Thorbjørn Olesen, men finalerunden af British Masters blev alligevel afsluttet med stor jubel fra golfdanskeren.

Spillet haltede gevaldigt undervejs, men efter en forrygende afslutning, hvor Olesen på de sidste to huller lavede en eagle og en birdie, tog han altså sejren. Olesens første siden juni 2018.

- Det var en hård dag. En del slag røg til venstre på de første huller, og jeg kæmpede med det og kunne ikke finde svinget, siger en tydeligt rørt Olesen til TV3 Sport efter sejren.

- Men på en eller anden måde var jeg stadig inde i det (kampen om sejren, red.), og så var det selvfølgelig en fantastisk afslutning.

Siden Thorbjørn Olesens seneste sejr har han været i fokus for meget andet end sit spil på banen.

I juli 2019 blev Olesen anholdt af britisk politi efter at have opført sig upassende på en flytur. Kort efter fik han karantæne fra både European Tour og PGA Touren.

Olesen endte med at blive tiltalt for tre forhold. Først i december sidste år faldt der afgørelse i sagen, da Olesen ved en domstol i London blev frikendt.

I juli 2020 fik han sin karantæne fra European Tour ophævet. Inden søndag havde hans bedste resultat siden da været en delt ottendeplads, men nu er han altså for alvor tilbage i toppen af europæisk golf.

- Jeg blev bare ved med at kæmpe, og det gav pote. Jeg har været igennem en del, og jeg blev bare ved med at tro på mig selv. Det at få en sejr igen efter så lang tid og efter alle de her år, det betyder rigtig meget for mig, siger Olesen.

Han startede dagen med en føring på tre slag, men kom undervejs bagud med to slag inden den flotte afslutning, der sikrede sejren.