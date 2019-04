Røven af dårlige vittigheder: Verdens vildeste comeback

Var det verdens vildeste comeback? For to år siden var Tiger Woods komikernes yndlingsoffer. Han svarede kritikerne ved at levere golfhistoriens største øjeblik

Heldigvis er Sam en rigtig fars pige.

Tiger Woods trænede i sin baghave og havde lige slået et flop over en bunker, da en nerve satte sig fast. Han lå på græsset og kunne ikke røre sig. Men datteren elsker at hænge ud med sin far og kunne løbe efter hjælp.

Golffænomenet fortalte den historie til Time Magazine, da han for tre år siden rundede 40. Dengang var hans primære mål at blive rask nok til at kunne lege med sine børn. Interviewet blev givet med en ispose på ryggen.

Han er en goat

Fire rygoperationer senere har den nu 43-årige amerikaner præsteret et ufatteligt comeback. Sportshistoriens største kan man argumentere for; han er en GOAT - greatest of all time - som det hedder på engelsk.

Tigeren er en truet dyrerace i seriøs fare for at uddø, men 14. april 2019 brølede den igen på Augusta National med major-sejr nummer 15.

Godt to år efter at han til den traditionelle middag for tidligere Masters-vindere indrømmede, at han kunne være færdig. Et år og 359 dage efter sidste rygoperation og 22 år efter den første major-triumf.

Woods er stadig golfens mest populære spiller. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Vandt på et ben

Tiger Woods vandt sin 14. major i 2008. På ét ben - så knæskadet var han - mens rivalerne stadig troede, han var uovervindelig. Så krakelerede glansbilledet. Sidespringene væltede ud af skabet, ægteskabet kuldsejlede, og nedturen var total, da han i 2017 blev arresteret sovende i sin bil med cocktail af smertestillende medicin i blodet.

Nu er han kun tre fra Jack Nicklaus’ 18. major-triumfer vundet i en tid, hvor konkurrencen ikke var den samme.

- Længe har jeg troet på, at han ville vinde igen. Og! De næste to majors spilles på Bethpage, hvor han har vundet (US Open i 2002) og Pebble Beach (US Open i 2000). Så gutter, jeg ryster i bukserne, sagde 79-årige Nicklaus på Augusta.

Den største

- Den største scene i golf nogensinde, kaldte den tredobbelte Master-vinder Sir Nick Faldo sejren.

Til BBC satte den tidligere major-vinder Paul Azinger disse ord på comebacket:

- Skam er den værste følelse, og han har fået sin dosis af det. Fra eliteatlet til røven af dårlige vittigheder på tv. Han har vendt det hele på hovedet.

Rekord-knuser

Indtil livet begyndte at slå knuder i offentligheden for Woods i 2009, havde han som en følelsesløs robot knust golfens rekorder. Sporten har for længst tilgivet ham.

Foto: Kevin C. Cox/Ritzau Scanpix

Der blev fældet glædestårer både på Augusta National og hjemme foran alverdens tv-skærme, da den forvandlede Tiger slap følelserne løs med sine børn - 11-årige Sam og 9-årige Charlie - sin mor Tida og kæresten Erica.

Meget få mennesker ved for alvor, hvad Tiger Woods er gået gennem for at nå hertil. Så cool at se ham med Tida, Sam, Charlie, Erica og resten af holdet bag 18. green. Kunne ikke være mere lykkelig for ham. Hvilken stor dag for golf (Rory McIlroy)

Kunne intet

Pressemødet bagefter blev gennemført med en klump i halsen.

- Jeg havde mine tvivl for et par år siden. Jeg kunne knap nok gå, sidde eller ligge ned. Jeg kunne intet. Heldigvis fik jeg operationen, som gav mig en chance for et normalt liv. Pludselig indså jeg, at jeg kunne svinge en golfkølle igen. Jeg følte, at hvis jeg på en eller anden facon kunne stykke det sammen, havde jeg stadig hænderne til det. Kroppen er ikke den samme, men jeg har stadig gode hænder, siger Tiger Woods, som med sidste års sejr i den amerikanske tour-finale viste, at der var noget stort på vej.

- Jeg tror, mine børn begynder at forstå, hvor meget spillet betyder for mig, og hvad jeg har opnået. Før mit comeback kendte de kun golf som noget, der gav mig smerter. Når jeg prøvede at svinge en kølle, lå jeg og vred mig af smerte; det er, hvad de husker.

En sejr han aldrig glemmer

- At komme hertil tilbage og spille så godt, som jeg gjorde, har betydet så meget for min familie og jeg. Denne turnering og at have dem alle her er noget, jeg aldrig glemmer.

Det gør verdens golffans heller ikke ...

2018-vinderen Patrick Reed iklæder Tiger Woods Augusta National Golf Clubs grønne jakke. Som traditionen foreskriver. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Tiger og pengene Kun basketball-legenden og Woods’ gode kammerat Michael Jordan har tjent mere på sit navn og sport. Ifølge Forbes har han rundet 11 milliarder kroner i indtjening. Her udgør præmiepenge kun godt en milliard kroner. Nike har været hans mest prominente sponsor, og Woods har i årevis kunnet tjene mere på at stille op i en turnering, end hvis han vinder den. Så stor betydning har han for interessen.

Tillykke til Tiger Woods med hans ufattelige sejr. Et af de største sportsøjeblikke nogensinde. GOAT (Thorbjørn Olesen)

Tiger og damerne

Elin Nordegren: Mor til golfspillerens børn. De blev skilt i 2010 efter syv års ægteskab. De mødte hinanden, da den svenske skønhed var au pair hos den svenske golfspiller Jesper Parnevik. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Rachel Uchitel: Var elskerinden, som blev synonym med den omfangsrige utroskab, da sladderpressen i USA gik til vaflerne. En blandt de mange, som også talte pornostjerner og luksusludere. Tiger gik i terapi for sex-afhængighed efterfølgende. Foto: AFTON ALMARAZ/Ritzau Scanpix

Lindey Vonn: Skistjernen datede golfstjernen i tre år frem til 2015, men kunne ikke få deres ’travle liv’ til at hænge sammen. De er stadig venner. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Erica Herman (th.): Den 33-årige restaurantmanager fra Jupiter, Florida, hvor Tiger bor, har dannet par med golfstjernen siden 2017. Hun var med svigermor Tida (tv.) og børnene (midten) til Masters. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Tiger og tallene 1199 på verdensranglisten lå Tiger Woods i november 2017 683 uger har han ligget nummer et i verden (rekord) 281 af dem i træk (rekord) 142 klarede cuts i træk fra 1998-2005 (rekord) 81 sejre på PGA Touren. En fra Sam Sneads rekord på 82 (1936-1965). Men derudover har Tiger også vundet 11 store turneringer i Europa og Asien 48 slag brugte han som treårig på ni huller på Navy Golf Course i Los Alamitos 15 vundne majors mod Nicklaus 18 – men Tiger har også vundet 18 World Golf Championship-turneringer, hvor felterne er mindst lige så stærke som til major. 1 Tiger Slam: Som den eneste spiller i moderne golf har han været indehaver af samtlige major-titler på samme tid (i 2000-01)

Mod alle odds

Niki Lauda nåede at indånde giftige gasser, før han svært forbrændt blev hevet ud af sin forulykkede Ferrari på Nürburgring i 1976. Forbindingerne var sølet ind i blod, da han allerede seks uger satte sig i F1-raceren igen.

George Foreman knockoutede i 1994 den 19 år yngre Michael Moorer og scorede som 45-årig IBF- og WBA-bælterne i sværvægt. 20 år forinden mistede han for første gang sine titler til Muhammad Ali.

Ronaldo var tæt på karrierestop på grund af en korsbåndsskade, som plagede ham i tre sæsoner. Han missede samtlige kvalkampe for Brasilien, men vendte på ufattelig vis tilbage til VM i 2002, blev topscorer med otte mål og førte sit land til den femte titel.

Lance Armstrongs testikelkræft havde spredt sig, og den 25-årige tidligere verdensmester skulle i kemoterapi. To år senere vandt han den første af sine syv Tour de France-sejre, som siden er frataget ham på grund af doping.

Morten Wieghorst frygtede for sit liv, da han i 2000 fik konstateret det sjældne og alvorlige Guillain-Barrés syndrom, som angriber immunforsvaret. Et år senere gjorde han et populært comeback for Celtic og nåede at blive mester med Brøndby, efter han var kureret.