Rory McIlroy vinder Scottish Open

Den danske golfspiller Nicolai Højgaard tilspillede sig søndag en billet til næste uges major, British Open.

Han var en af de tre bedst placerede ved opvarmningsturneringen Scottish Open, der ikke i forvejen var kvalificeret til majoren, hvilket gav den eftertragtede billet.

Højgaard gik en solid sidste runde i tre slag under par, hvilket sendte ham tilbage i top-10. Han endte turneringen i ni slag under par på en delt sjetteplads.

Golfstjernen Rory McIlroy fik den perfekte optakt til majoren, da han kunne løfte trofæet ved Scottish Open.

Verdensranglistens nummer tre tog sejren efter birdies på de sidste to huller, hvilket var nok til at smutte forbi hjemmebanehåbet Robert MacIntyre.

McIlroy endte turneringen i 15 slag under par - ét slag bedre end MacIntyre.

Inden søndagens runde var Thorbjørn Olesen bedst placerede dansker, men han havde ikke en god sidste dag på The Renaissance Clubs bane i byen North Berwick lidt over 40 kilometer fra Edinburgh.

Han kom i klubhuset i to slag over par og sluttede på en delt 25.-plads i fem slag under par.

Olesen gør Nicolai Højgaard selskab i British Open. Også Nicolai Højgaards tvilling, Rasmus Højgaard, der vandt Made in Himmerland sidste weekend, er på deltagerlisten til majoren.

Scottish Open er en del af både PGA Tour og DP World Tour og havde i år besøg af hele verdenseliten for at finpudse formen inden British Open.

Turneringen havde en samlet præmiepulje på cirka 60 millioner danske kroner, hvoraf vinderen Rory McIlroy fik lidt over ti millioner kroner.